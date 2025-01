ROVELLASCA – Festa al Rovellasca 1910: domenica scorsa nella terza giornata di ritorno di Prima categoria, partita casalinga vinta 1-0 contro l’Atletico Lomazzo, il veterano della formazione comasca ha giocato la sua duecentesima partita con la maglia del Rovellasca 1910.

“Con grande stima ed affetto al nostro baluardo Lorenzo Lovera. Per le prime 200 presenze da numero 1 con la maglia rossoblù. Sei un esempio da seguire sia dentro che fuori dal campo” le parole di Tino Cattaneo, presidente del Sc Rovellasca 1910, che ha voluto in questo modo sottolineare la dedizione per i colori rovellaschesi di questo giocatore, davvero una bandiera per la compagine locale.