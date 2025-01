ilSaronnese

CARONNO PERTUSELLA – Il Comune di Caronno Pertusella ha avviato i lavori per la realizzazione del nuovo Piano di governo del territorio (Pgt). Un appuntamento cruciale, al quale sono chiamati a partecipare non solo le istituzioni e i tecnici, ma soprattutto i cittadini, la cui voce è considerata fondamentale per il futuro urbanistico del paese.

L’elaborazione del nuovo Pgt rappresenta un’occasione unica per condividere criticità e proporre nuove idee per migliorare la viabilità e gli spazi pubblici di Caronno Pertusella. «La partecipazione dei cittadini è essenziale per definire un piano che risponda alle reali esigenze della comunità», sottolineano dal Comune. La cittadina, infatti, gode di una posizione strategica che la rende un punto nevralgico per i collegamenti e le attività economiche della zona.

Tra gli obiettivi del nuovo piano urbanistico, vi è la necessità di affrontare le problematiche legate alla mobilità, ottimizzando il traffico e migliorando le infrastrutture. Allo stesso tempo, si punta a valorizzare gli spazi pubblici, rendendoli più accoglienti e funzionali per i cittadini. Idee e suggerimenti dei residenti potrebbero rivelarsi determinanti per individuare soluzioni innovative e sostenibili.

Il Comune invita pertanto tutti i cittadini a partecipare attivamente alle iniziative e ai momenti di confronto previsti nell’ambito del processo di elaborazione del Pgt. Per ulteriori informazioni e dettagli sulle modalità di partecipazione, è possibile consultare il sito ufficiale del Comune di Caronno Pertusella o rivolgersi agli uffici competenti.

(foto archivio: il Municipio di Caronno Pertusella)

