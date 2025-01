Cronaca

SARONNO – Topi d’appartamento in azione a Cassina Ferrara, nella periferia nord saronnese. Ieri nel tardo pomeriggio hanno cercato di entrare in una abitazione, ma sono stati messi in fuga dal padrone di casa.

E’ successo alle 18, hanno tentato di passare dalla porta finestra del giardino, è successo nella zona fra via Trento e via Togliatti. Il padrone di casa era presente, ha sentito i rumori sospetti ed è accorso nella stanza dove stavano tentando di entrare, vistisi scoperti i malviventi sono immediatamente scappati, rinunciando all’impresa e facendo perdere le tracce.

Si tratta dell’ennesimo episodio di questo genere, in città e più nello specifico a Cassina Ferrara, la zona al confine con il comasco.

(foto archivio: precedente effrazione avvenuta in città)

