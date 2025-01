Città

SARONNO – Casa di Marta, realtà che dal 2016 si dedica ad accoglienza, solidarietà e cultura, continua a essere un punto di riferimento per la comunità, con iniziative che intrecciano temi sociali e culturali. Recentemente, Casa di Marta ha infatti avviato una nuova collaborazione con la realtà del carcere, accogliendo persone permessanti e ospitando, al suo interno, la sede di una nuova associazione, “Giustizia e Persona”, che ha come mission quella di accompagnare le persone detenute in percorsi di recupero e reinserimento sociale.

Per dare visibilità a queste iniziative e sensibilizzare la comunità su temi tanto importanti, Casa di Marta organizza un evento speciale nell’ambito del ciclo “Incontro con l’autore”, promosso dalla biblioteca della Casa. Giovedì 30 gennaio alle 21, Daria Bignardi sarà ospite a Casa di Marta per presentare il suo ultimo libro, “Ogni prigione è un’isola”. Un’opera che esplora le esperienze e le riflessioni dell’autrice rispetto alla realtà del carcere, un tema profondo e significativo che si allinea con i valori e la missione di Casa di Marta.

“Il carcere è un’isola remota, un luogo estremo dove la sopravvivenza è la priorità e i sentimenti primari sono nitidi”, scrive Daria Bignardi, che trent’anni fa è entrata per la prima volta in un carcere e da allora le prigioni non ha mai smesso di frequentarle. L’incontro si svolgerà in Casa di Marta e l’ingresso sarà libero, fino ad esaurimento posti. Si tratta di un’occasione unica per dialogare con una voce nota del panorama culturale italiano e per riflettere su tematiche di grande attualità, come il reinserimento sociale e l’umanità che attraversa le mura del carcere. E’ un’occasione per scoprire anche come cultura e solidarietà possano incontrarsi, dando vita a nuove prospettive e opportunità di confronto.

