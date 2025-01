Cronaca

SARONNO – “Disperatamente blu”: così ha definito questa bicicletta dal colore inconfondibile chi ha lanciati in questi giorni l’appello sui social per segnalare la presenza del velocipede nel parchetto pubblico di via Biffi, nei pressi dello stadio di Saronno.

Per un paio di settimane nessuno ha “toccato” la bici, l’ipotesi è che sia di provenienza furtiva e che dopo l’uso il ladro l’abbia semplicemente abbandonata lì. Ma è in buone condizioni e la speranza è che il legittimo proprietario possa tornarne in possesso. A Saronno i furti di biciclette sono ormai da tempo una costante, secondo alcune stime ne verrebbe rubata almeno una al giorno e poche sono quelle poi ritrovate.

Dei giardini pubblici di via Biffi si è già parlato ripetutamente anche nel recente passato, per vari episodi di degrado come vandalismi, incursioni dei writers, abbandono di rifiuti.

(foto: la bici blu nel parchetto di via Biffi a Saronno)

28012025