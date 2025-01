ilSaronnese

GERENZANO – Durante il consiglio comunale, la consigliera Lisa Molteni è intervenuta sul punto all’ordine del giorno relativo alle aliquote, ribadendo con fermezza la necessità di un confronto costruttivo e di una maggiore attenzione verso i cittadini, soprattutto in un momento di forte pressione fiscale.

Nel corso del suo intervento, ha proposto una mozione d’ordine volta a garantire una verifica successiva sulle aliquote approvate, per assicurare la loro equità e correttezza, con la possibilità di introdurre eventuali modifiche future per migliorare la sostenibilità economica del territorio.

A seguito di un lungo confronto, il segretario comunale ha suggerito di tradurre questa proposta in un emendamento, che la consigliera ha accettato di portare avanti nonostante il parere tecnico sfavorevole espresso dal sindaco. “Un parere tecnico sfavorevole non è un ostacolo che può fermare la mia azione politica – ha dichiarato Molteni – perché il mio compito è rappresentare e tutelare i cittadini, non limitarmi alle compatibilità tecniche del bilancio. Ritengo che, in un momento di difficoltà economica, aumentare la pressione fiscale sia una scelta inappropriata. I cittadini sono già vessati da un sistema centralizzato che penalizza i nostri territori. Se servono 140.000 euro per coprire le spese, esistono altre strade per reperirli senza gravare ulteriormente sui contribuenti.”

La consigliera ha sottolineato come sia essenziale che l’amministrazione mantenga la centralità del cittadino nei processi decisionali, evitando che il bilancio diventi l’unico criterio guida. “Nei programmi elettorali leggiamo sempre che ‘i cittadini sono al centro’, ma poi vediamo che in realtà il centro è il bilancio. È chiaro che un’amministrazione deve far quadrare i conti, ma serve un cambio di visione: non si può continuare a mettere le mani nelle tasche dei cittadini senza una vera volontà politica di individuare soluzioni alternative.”

Nel suo intervento, la consigliera ha inoltre espresso stima e rispetto per l’assessore al bilancio Borghi, riconoscendone la disponibilità nel fornire spiegazioni chiare ed esaurienti. “Pur mantenendo la mia posizione critica sulla gestione delle aliquote, desidero ringraziare l’assessore al bilancio Borghi, che non si sottrae mai al confronto e al dialogo. È fondamentale che vi sia sempre trasparenza nelle decisioni economiche che riguardano i cittadini.”

Infine, Molteni ha evidenziato la necessità di istituire una commissione bilancio, ritenendola l’unico strumento efficace per garantire una reale condivisione delle scelte economiche. “La creazione di una commissione bilancio non sarebbe un favore alla consigliera Molteni, ma un atto di responsabilità dell’amministrazione nei confronti dei cittadini. In un momento di difficoltà economica come questo, le amministrazioni devono fare quadrato per il benessere della comunità.”

“La direzione che sta prendendo il nostro paese è pesante. Serve un atto di responsabilità da parte di tutti affinché si garantisca il mantenimento del benessere dei cittadini. Il mio impegno rimane fermo su questo fronte.”

