GERENZANO – Migliorata la sicurezza del sottopasso ferroviario di via Marco Biagi, grazie a nuovi interventi di manutenzione mirati a prevenire i problemi causati dalle bombe d’acqua.

Il sottopasso, essenziale per la viabilità del paese, ha visto negli ultimi giorni la sostituzione delle pompe di drenaggio, già oggetto di un intervento a fine anno. L’obiettivo è garantire un sistema di smaltimento delle acque più efficiente, evitando i disagi che in passato hanno colpito l’area, con veicoli rimasti intrappolati a causa degli allagamenti.

Situazioni simili hanno interessato anche altri punti critici di Gerenzano, come i sottopassi di via del Malnino (zona Sorelle Ramonda e Bossi) e via Rovello e Moneta. Queste infrastrutture collegano importanti aree del paese, come Turate e il rione Oltrestazione, evitando l’isolamento di centinaia di famiglie ogni volta che si verificano allagamenti.

Gli investimenti in manutenzione si confermano quindi fondamentali per garantire la sicurezza della viabilità e tutelare i cittadini, specialmente in un contesto di eventi climatici sempre più estremi.

(foto d’archivio)

