SARONNO – “Partiamo con questo progetto che guarda alla sicurezza e alla solidarietà”. Con queste parole, il sindaco Augusto Airoldi ha presentato ufficialmente l’attivazione del gruppo City Angels di Saronno, un’iniziativa che unisce impegno sociale e supporto alla comunità locale.

Mario Furlan, fondatore dei City Angels, ha spiegato il percorso che ha portato alla formazione del nuovo gruppo: “Abbiamo ricevuto oltre trenta richieste di adesione. Alcune persone sono state scartate subito, altre dopo una selezione telefonica, e altre ancora dopo un colloquio vis-à-vis”. I volontari hanno partecipato a un corso di formazione intensivo durante il weekend.

Il gruppo operativo di Saronno inizierà con 11 volontari, 10 residenti in città e uno proveniente dall’esperienza di servizio a Monza. “Con questi numeri pensiamo ad un paio di servizi alla settimana pronti a crescere con l’arrivo di altri iscritti” ha spiegato Furlan. L’inizio ufficiale delle attività deve ancora essere concordato con l’amministrazione comunale. “Il nostro compito principale è quello di unire solidarietà e sicurezza,” ha aggiunto Furlan, sottolineando che il gruppo sarà un punto di riferimento per chi è in difficoltà, dai senzatetto a chi necessita di aiuto con l’auto in panne, oltre a occuparsi di situazioni come animali smarriti. “Agiremo principalmente nella zona della stazione e del centro città, fungendo sia da supporto per i cittadini sia da deterrente per i malintenzionati, lavorando in stretta collaborazione con le forze dell’ordine”.

Ma chi sono i nuovi City Angels? “Sono tutte persone positive e sorridenti – ha concluso Mario Furlan – con forti valori di solidarietà e fratellanza”. Il coordinatore di Saronno è Roberto Porti, finanziere in congedo: “Sono contento di questo incarico e sono grato per l’opportunità di portare avanti questa nuova sfida”. Il vicecoordinatore, Maurizio Casapollo, ex funzionario di banca, ha aggiunto: “Le giornate di formazione sono state intense e sono contento che si sia creata una squadra già affiatata”. Tra i nuovi “angeli” figurano anche Lucia Esposito, Alberto Peirano, Guido Cozzi, Stefano Borroni, Patrizia Romano e Fabio Brittanni.

Oltre alla presenza quotidiana sulle strade, i City Angels parteciperanno anche a servizi di ordine pubblico per eventi come concerti, processioni e manifestazioni.

Anche il vicecommissario della polizia locale, Ciro Crivellaro, ha accolto con entusiasmo l’arrivo dei City Angels: “Sicurezza, solidarietà e fratellanza sono valori fondamentali per la città e per il lavoro della nostra polizia locale. Siamo pronti a collaborare con i volontari, coordinando gli interventi e supportando le loro attività. Benvenuti!”

Il gruppo avrà sede in un locale dell’Unitre in via San Giuseppe dove potranno trovarsi e tenere i propri materiali: “E’ tutto in divenire ma grazie fin d’ora a Unitre per la disponibilità a fornire lo spazio” ha concluso il vicesindaco Laura Succi.

