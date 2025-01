iltra2

VENEGONO SUPERIORE – Per la Giornata della Memoria a Venegono Superiore, l’altro giorno, uno spettacolo “così ben progettato e coinvolgente rappresenta un modo vero e potente per affrontare un tema così delicato e significativo” rimarcano i responsabili dell’Amministrazione civica venegonese. All’evento ha partecipato anche il sindaco di Venegono Superiore, Walter Fabiano Lorenzin.

Proseguono dal Comune: “Straordinari alunni e docenti della nostra scuola, impegnati in un percorso di approfondimento che ci condurrà, il 2 febbraio, alla posa delle Pietre di inciampo e all’ intitolazione della piazzetta antistante la biblioteca alle famiglie Costantini, che sono state vittime della Shoah. Per non dimenticare”.

(foto: un momento dell’evento organizzato per la Giornata della Memoria con la scuola di Venegono Superiore)

