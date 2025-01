Comasco

MOZZATE – Il consiglio comunale di Mozzate ha approvato con voto unanime il nuovo piano per il diritto allo studio, confermando il proprio impegno a sostegno delle scuole e delle famiglie del territorio. Il piano prevede interventi articolati e risorse aggiuntive per migliorare l’offerta educativa.

Tra i servizi garantiti dall’amministrazione comunale figurano quelli di psicologia scolastica e mediazione linguistica, gestiti tramite l’Azienda sociale comuni insieme (Asci), insieme all’assistenza educativa scolastica e domiciliare, al trasporto per studenti con disabilità, ai servizi di pre e post scuola e ai centri estivi. La gestione della ristorazione scolastica è invece affidata in appalto.

Inoltre il contributo per studente è stato incrementato, passando da 28 a 30 euro rispetto all’anno scorso, per un totale di 20.040 euro. Questa somma sarà utilizzata per finanziare progetti rivolti alle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado. Tra le attività in programma vi sono progetti di motoria e psicomotricità, musica e teatro, a cui si aggiungono le iniziative per il consiglio comunale dei ragazzi e l’educazione stradale.

L’assessore all’istruzione, Eleonora Rossi, ha evidenziato che l’amministrazione continuerà a collaborare con le scuole per sostenere il loro ruolo fondamentale nell’educazione dei giovani. Il piano, ha sottolineato, dimostra quanto il comune consideri l’istruzione una priorità per lo sviluppo culturale e civico della comunità.

(foto d’archivio)

