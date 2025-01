ilSaronnese

ORIGGIO – Un sacchetto contenente 35 grammi di sostanza utilizzata per la preparazione di anfetamine è stato scoperto nei boschi di Origgio martedì 21 gennaio. Il ritrovamento è stato effettuato dalla polizia locale, intervenuta sul posto dopo la segnalazione di un residente. L’uomo, durante una passeggiata, ha notato il sacchetto abbandonato tra gli alberi e ha immediatamente avvisato le autorità, senza aprire o maneggiare il contenuto.

Gli agenti, giunti sul luogo, hanno sequestrato la sostanza dopo averla sottoposta ai necessari accertamenti. La scoperta ha dato il via a un’indagine per risalire ai responsabili dell’abbandono del materiale nei boschi. L’area sarà oggetto di ulteriori controlli da parte delle forze dell’ordine per monitorare eventuali attività illecite.

Sempre la polizia locale di Origgio ha rinvenuto nel bosco del Conte cinquanta proiettili calibro 38 special su cui sono in corso accertamenti visto che erano nascosti in un bivacco dello spaccio.

