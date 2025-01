Altre news

SARONNO – Oggi i cieli sono molto nuvolosi al mattino, con deboli piogge che porteranno un accumulo di circa 19 mm. Nel pomeriggio il tempo migliora, con ampi rasserenamenti che lasceranno spazio a cieli poco nuvolosi in serata. Le temperature variano tra una massima di 12°C e una minima di 6°C, mentre lo zero termico si attesta a 1695 metri. I venti sono deboli, provenienti da Nord nelle ore mattutine e da Ovest nel pomeriggio. Attenzione, è attiva un’allerta meteo per pioggia.

LAZZATE – Oggi i cieli sono molto nuvolosi al mattino, con deboli piogge che porteranno un accumulo di circa 22 mm. Nel corso della giornata, la nuvolosità si attenua gradualmente, lasciando spazio a cieli parzialmente nuvolosi. Le temperature variano tra una massima di 10°C e una minima di 6°C, con lo zero termico posizionato a 1686 metri. I venti sono moderati al mattino, provenienti da Nord-Nordest, mentre nel pomeriggio diventano deboli e provengono da Ovest-Sudovest. È attiva un’allerta meteo per pioggia. TRADATE – Oggi i cieli sono molto nuvolosi al mattino, con deboli piogge che porteranno un accumulo di circa 20 mm. Dal pomeriggio si verificano rasserenamenti, con cieli che diventeranno poco nuvolosi verso sera. Le temperature si attestano su una massima di 12°C e una minima di 6°C, mentre lo zero termico è posizionato a 1687 metri. I venti al mattino soffiano moderati da Nord, mentre nel pomeriggio diventano deboli e provengono da Ovest-Sudovest. È attiva un’allerta meteo per pioggia.ante

