PARMA – Come negli scorsi tre anni, anche nel 2025 il liceo scientifico GB Grassi di Saronno riesce a conquistare la fase finale nazionale delle olimpiadi di matematica a squadre di Cesenatico grazie al primo posto ottenuto dalla squadra femminile del liceo saronnese nella Coppa Kovalevskaya, il torneo basato sulla risoluzione di problemi matematici svolto nel campus universitario di Parma lo scorso 24 gennaio.

La squadra del liceo GB Grassi, composta da sette ragazze tutte travestite da “girls in black”, accompagnata dal professore Roberto Minervini e dalla dirigente scolastica Edelweiss Bonelli, è riuscita, dunque, a conquistare il primo posto nella classifica della nona edizione della Coppa Kovalevskaya alla quale hanno partecipato nove scuole provenienti dalla Lombardia e dall’Emilia Romagna e il terzo posto nella classifica nazionale comprendente ben 230 istituti differenti. Grazie a questo ottimo risultato, il liceo scientifico saronnese ha ottenuto per il quarto anno consecutivo l’accesso alla fase finale nazionale delle ambite olimpiadi di matematica che si svolgeranno a Cesenatico dall’8 all’11 maggio.

Tra gli organizzatori della competizione, presente anche il rinomato docente matematico dell’Università di Parma Alberto Saracco che si è subito congratulato con il liceo saronnese per il bellissimo risultato ottenuto: “Ci tengo a fare i complimenti alla scuola vincitrice della Coppa Kovalevskaya 2025. Scrivo “la scuola” e non “la squadra” per un motivo ben preciso, il Grassi di Saronno ha vinto ben prima di scendere in campo, l’ha vinta quando ha deciso di portare a Parma non solo la squadra e il docente accompagnatore, ma ben trenta tra ragazze, ragazzi e docenti creando un team attorno alla squadra e affrontando la giornata con gioia e spensieratezza”. Continua il docente Saracco: “Il vero scopo delle gare è creare un gruppo affiatato e collaborativo di ragazze e ragazzi che amano e apprezzano la matematica”.

Così, in un freddo giorno di gennaio, sono stati l’entusiasmo e la passione di queste sette ragazze ad avere scaldato gli animi e aver confermato il prestigio del liceo scientifico Gb Grassi di Saronno alzando a Parma la targa delle migliori.

