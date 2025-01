news

Ripple Labs ha recentemente richiesto alla Corte d’Appello degli Stati Uniti di stabilire il 16 aprile 2025 come scadenza per la presentazione della sua memoria di replica nel contenzioso in corso con la SEC (Securities and Exchange Commission).

Questa richiesta fa parte della strategia legale di Ripple per contestare alcuni aspetti della sentenza del tribunale distrettuale che, in precedenza, aveva dato ragione alla SEC in merito alla presunta vendita del token XRP come titolo non registrato.

Ripple chiede una scadenza per il suo contro-appello contro la SEC

La disputa tra Ripple e la SEC è iniziata nel dicembre 2020, quando l’ente regolatore americano ha accusato Ripple di aver venduto titoli non registrati attraverso la commercializzazione del token XRP. Secondo la sentenza del tribunale distrettuale di New York, alcune vendite istituzionali di XRP sono state classificate come contratti di investimento, quindi assimilabili a titoli finanziari.

Di conseguenza, Ripple è stata condannata a pagare una multa di 125 milioni di dollari e ha dovuto accettare restrizioni sulle vendite future. Tuttavia, Ripple ha deciso di contestare questa decisione, sostenendo che XRP non dovrebbe essere considerato un titolo, ma una criptovaluta al pari di Bitcoin ed Ethereum.

Nel suo recente appello, Ripple ha definito la tempistica che desidera seguire per la difesa, sottolineando l’importanza di questa scadenza per preparare adeguatamente la sua posizione. Il CEO di Ripple, Brad Garlinghouse, e il Presidente Esecutivo, Chris Larsen, hanno espresso il loro sostegno alla richiesta. Nel frattempo, la SEC ha già presentato la sua memoria iniziale, rispettando le scadenze precedenti stabilite dalla corte.

Cosa cambia nel mercato crypto?

Secondo esperti legali come Jeremy Hogan dello studio Hogan & Hogan, queste richieste procedurali sono prassi standard, ma rappresentano una fase cruciale nell’evoluzione del caso. L’esito della battaglia legale tra Ripple e SEC potrebbe avere un impatto significativo sull’intero settore delle criptovalute.

Se Ripple dovesse vincere la causa, ciò potrebbe aprire la strada a una regolamentazione più chiara per le criptovalute e i token digitali, proteggendo molte altre aziende da accuse simili. Al contrario, se la SEC dovesse prevalere, si rafforzerebbe l’idea che molti token crypto possano essere soggetti alle normative sui titoli finanziari.

Questo caso, dunque, continua a essere un punto di riferimento per l’intero settore, poiché il suo esito potrebbe definire il futuro della regolamentazione degli asset digitali negli Stati Uniti e influenzare il comportamento degli investitori globali.

