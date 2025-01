iltra2

TRADATE – L’altra sera all’oratorio di Tradate si è svolto l’incontro di presentazione delle proposte estive dedicate ai ragazzi dalla quarta elementare alla terza media. Un momento di condivisione e dialogo che ha permesso a famiglie e ragazzi di scoprire le attività pensate per l’estate 2025.

Tra le iniziative più attese, l’ormai tradizionale esperienza a Pinzolo, le cui iscrizioni si sono ufficialmente aperte questa mattina. Per partecipare è sufficiente accedere alla piattaforma “Evviva”, dove si trovano tutte le informazioni necessarie e i moduli di adesione.

La Comunità pastorale invita genitori e ragazzi “a non perdere questa occasione per vivere un’estate all’insegna della crescita, dell’amicizia e del divertimento, con un programma ricco di attività pensate per coinvolgere e appassionare tutti i partecipanti”.

Per ulteriori dettagli, è possibile rivolgersi direttamente alla segreteria della comunità pastorale.

(foto: un momento della serata)

