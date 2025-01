Lombardia

MILANO – “Un quarto delle corse regionali di tutta Italia viene effettuato in Lombardia. I dati ci dicono anche che continuano ad aumentare i passeggeri, a dimostrazione dell’importanza del trasporto ferroviario lombardo e di quanto i viaggiatori preferiscano i treni per i loro spostamenti”.

L’assessore regionale ai Trasporti e Mobilità sostenibile, Franco Lucente, commenta così i dati diffusi da Trenord che evidenziano, in particolare, che nel 2024 sono state effettuate 755.000 corse, corrispondenti al 4% in più rispetto a quelle del 2023.

“I numeri dicono che per migliorare le performance in termini di puntualità – prosegue Lucente – è necessario procedere in maniera ancora più spedita con gli interventi infrastrutturali che stanno coinvolgendo l’intera rete lombarda. Contemporaneamente, con oltre 755.000 corse in un anno e 2.300 treni giornalieri, è evidente che occorre decongestionare il nodo milanese, con una razionalizzazione delle corse e un’attestazione di treni nelle altre stazioni del capoluogo. Un percorso che Regione Lombardia, d’intesa con Trenord e gli altri enti coinvolti, ha già intrapreso e che intende proseguire con decisione. Il 2025 sarà per le ferrovie lombarde un anno decisivo: termineremo di consegnare i 214 nuovi treni che stanno completamente cambiando la flotta, per un valore di 1,7 miliardi. I risultati in termini di performances e confort si vedono già: ora bisogna ottimizzare il flusso di treni in arrivo e in partenza dalle principali arterie milanesi”.

