Anche per il 2025, gli Stati Uniti si candidano come una destinazione top per le vacanze degli italiani.

Un trend che ha già messo in evidenza come l’America del Nord sia di grande appeal tra i gusti dei turisti nostrani, negli ultimi anni.

In questo 2025, si riconferma come destinazione culturale e punta a grandi numeri.

Certo, l’America gode del fascino delle sue mille sfaccettature, dagli skyline delle grandi metropoli, alle distese di terra arsa di canyon e parchi.

Organizzare un tour on the road, negli Stati Uniti, d’altra parte, è il sogno di numerosi viaggiatori, e certamente vi è solo l’imbarazzo della scelta.

Cavalcare la Route 66 è certamente un grande classico, ma vi sono anche altre rotte, poco battute, che possono impressionare i viaggiatori, tra parchi, città e incantevoli coste.

Si pensi, ad esempio, a un tour negli Stati Uniti sudorientali, tra Florida, Alabama, Ohio, Kentucky e Louisiana, sulle orme della grande musica blues di New Orleans o sdraiati sulle spiagge di Tampu, proprio nel Golfo del Messico.

Tradizioni e paesaggi, faranno da contorno a una grande vacanza, seppure sia importante non abbassare mai la guardia.

Vale un po’ come regola generale per ogni spostamento, ma negli Stati Uniti, in particolare, prima di partire è essenziale informarsi molto bene sulla regolamentazione locale, sia in materia sanitaria, che legale.

Se si sta organizzando un tour on the road, a prescindere dalla destinazione statunitense, senza dubbio si dovrà mettere in conto di conoscere a menadito la regolamentazione stradale, come comportarsi in caso di sinistri e, più di tutto, come funziona il sistema sanitario americano, in caso di infortunio o incidente.

Per garantirsi una maggiore serenità, al di là della prudenza e delle informazioni personali, accendere una polizza viaggio è senza dubbio l’opzione migliore, quando si parte per un tour on the road in America.

Per quanto non sia obbligatoria e in tanti pensano di bypassarla, in realtà tutelarsi sotto questo punto di vista è importante.

Imaway, ad esempio, è una compagnia assicurativa leader nel settore, che ha stilato un’offerta dedicata proprio a chi si sposta negli Stati Uniti, sotto la voce di assicurazione viaggio USA.

Le formule tra cui si può scegliere, alla voce polizza viaggio singolo, sono principalmente due, TOP e SMART, entro cui rientrano le garanzie principali.

Ciò che deve più interessare, però, riguarda proprio la copertura legata sia all’assistenza auto, garantita in entrambe le formule, che le spese mediche.

In particolare, a ogni viaggiatore, è garantita la consulenza medica telefonica h24, ma anche l’invio di medicinali, le spese per le cure al rientro e il trasporto sanitario.

Non è un mistero, a ben pensarci, che negli Stati Uniti le spese sanitarie siano tra le più alte al mondo. Non a caso, gli stessi residenti, si assicurano una polizza sanitaria per tutta la loro vita, proprio perché i costi possono essere molto elevati e tutto il sistema sanitario nazionale è privato.

Spulciando tra le notizie del Centers for Medicare & Medicaid Service, infatti, si possono leggere le fasce di costo per i principali interventi sanitari e stupirebbe sapere che un solo intervento del pronto soccorso potrebbe arrivare a costare anche 5000 dollari.

Per questa ragione è essenziale optare per un’assicurazione sanitaria, quando ci si sposta negli Stati Uniti, anche all’ultimo minuto.

Imaway, infatti, permette di accendere polizze viaggio fino al giorno stesso della partenza.