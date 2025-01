Città

SARONNO – Oltre 2.400 interventi oncologici e più di 19.000 accessi MAC ambulatoriali, oncologici ed ematologici: questi i numeri complessivi relativi all’anno 2024 raggiunti da Asst Valle Olona.

Con una crescita del 106% per quanto riguarda gli interventi e del 108% per gli accessi MAC rispetto all’anno precedente. Complessivamente, in Asst Valle Olona nel 2024 si sono riscontrati 266 nuovi pazienti con carcinoma della mammella, 155 nuovi casi di carcinoma del colon-retto e 229 nuove diagnosi di carcinoma della prostata.

La nostra azienda oggi garantisce un approccio multidisciplinare nei presidi di Busto Arsizio, Gallarate e Saronno nella cura dei pazienti, garantendo percorsi diagnostici a 360 gradi. Grande attenzione viene data anche al supporto psicologico, con un team dedicato, e al tema della nutrizione.

Per diagnosi sempre più precise sono state investite molte risorse: ultimo in ordine di tempo il nuovo, modernissimo acceleratore lineare nell’ospedale di Saronno, che consente, inoltre, trattamenti radioterapici sempre più efficaci e meno tossici.

Strategica nella lotta al cancro è oggi la prevenzione. Regione Lombardia ha dato ulteriore impulso alle campagne di screening, introducendo proprio a partire da febbraio 2025 le indagini diagnostiche con dosaggio del PSA per gli uomini di età compresa tra 50 e 69 anni.

In un’ottica di continua sensibilizzazione della popolazione afferente ai Distretti di pertinenza di ASST Valle Olona, l’azienda ha in programma una serie di incontri rivolti alla popolazione ad accesso libero e gratuito, riportati nella tabella che segue.

Attività di prevenzione Sede Ambulatorio vaccinale dedicato ai pazienti con diagnosi di tumore (dalle ore 08.30 alle ore 12.30) Casa di Comunità di Saronno: Centro Vaccinale di Saronno Via Fiume 12

piano seminterrato Casa di Comunità di Gallarate: Centro Vaccinale di Gallarate c/o Presidio Ospedaliero di Gallarate, Via Pastori 4

Padiglione Polimedico Est, piano seminterrato Presidio Ospedaliero Busto Arsizio: Ambulatorio 19 bis Pad. Centrale, piano terra Screening HCV (dalle ore 08.30 alle ore 15.00) Ingresso libero e gratuito Casa di Comunità di Lonate Pozzolo

Via Cavour 21 Punto Screening oncologici in collaborazione con ATS Insubria (dalle ore 09.30 alle ore 12.30) Ingresso libero e gratuito Casa di Comunità di Saronno

Via Fiume, 12 Indagine abitudine al fumo + counseling breve

(dalle ore 08.30 alle ore 12.30) Ingresso libero e gratuito Casa di Comunità di Busto Arsizio c/o padiglione Pozzi Presidio Ospedaliero di Busto Arsizio Casa di Comunità di Cassano Magnago

Via Buttafava 15 Casa di Comunità di Lonate Pozzolo

Via Cavour 21 Casa di Comunità di Saronno

Via Fiume, 12

Infine, proprio in occasione della Giornata Mondiale contro il Cancro (4 febbraio), alle ore 11.30 sarà inaugurato il nuovo Day Hospital Oncologico dell’Ospedale di Busto Arsizio.

“Per i tumori più frequenti lo scenario è in continua evoluzione e rende conto dell’aumento progressivo dei tassi di cura”, afferma il Direttore Sanitario, Stefano Schieppati, “Per esempio, la sopravvivenza a 5 anni per il tumore della mammella si attesta intorno all’88%, mentre per il tumore della prostata supera il 90%. Per giungere in maniera ancora più efficace alla diagnosi precoce, che spesso significa guarigione, è fondamentale partecipare attivamente ai programmi di screening cui Regione Lombardia sta dando sempre maggiore impulso”.

“La Giornata Mondiale contro il Cancro ci fa riflettere sull’importanza della prevenzione e dell’assistenza a coloro che sono colpiti da questa malattia”, chiosa il Direttore Socio Sanitario, John Tremamondo, “A tal proposito, sono orgoglioso di porre l’accento sulle attività che abbiamo implementato nella nostra azienda sociosanitaria territoriale, orientate a rafforzare la prevenzione e il supporto ai pazienti. La nostra missione è quella di essere vicini ai cittadini, fornendo loro le risorse e il supporto necessari per affrontare queste sfide. Invitiamo tutti a partecipare attivamente a queste iniziative e a diffondere la voce sui servizi che stiamo offrendo. La prevenzione è una responsabilità condivisa e ognuno di noi può fare la differenza”.

Che conclude affermando: “Spesso, l’incertezza o la paura rispetto a eventuali diagnosi o problemi di salute porta molte persone a rimandare controlli fondamentali, trascurando i primi segnali di disagio. Questo atteggiamento, seppur umano, rischia di trasformare preoccupazioni iniziali in situazioni più gravi e difficili da gestire. La prevenzione è il miglior alleato contro i tumori. Affrontare i propri dubbi e partecipare agli screening sanitari è un atto di responsabilità verso sé stessi e i propri cari. Gli screening rappresentano strumenti preziosi per identificare precocemente eventuali problematiche, consentendo di intervenire tempestivamente e con maggiori possibilità di successo. Invito ciascuno di voi a superare i timori legati ai controlli medici e a considerare gli screening come un’opportunità per prendersi cura di sé. Ogni piccolo gesto di prevenzione ha un grande impatto sul nostro benessere fisico e mentale”.