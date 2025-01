Basket

CASTELLANZA – Al Palaborsani di via Legnano a Castellanza stasera alle 20.30 l’Az Robur Saronno riceve la capolista Legnano Knights. Su ilSaronno flash del risultato ed immagini dell’incontro in diretta. Un testa coda che vale molto per entrambe le squadre e che si profila emozionante.

All’andata fu una partita molto “tirata”, a spuntarla il Legnano.

Il programma

24′ giornata: Treviglio-Virtus Ragusa, Virtus Imola-Blacks Faenza, Lumezzane-Fulgor Fidenza, Gemini Mestre-Fiorenzuola Bees, Monferrato-Fulgor Omegna, Rucker San Vendemiano-Civitus Vicenza, Az Pneumatica Robur Saronno-Legnano Knights, Infodrive Capo d’Orlando-Bakery Piacenza, Logiman Crema-Energy Agrigento, Costa Imola-Rimadesio Desio.

Classifica

Legnano Knights 38 punti, Treviglio 36, Rucker San Vendemiano 32, Fulgor Omegna e Blacks Faenza 30, Infodrive Capo d’Orlando 28, Gemini Mestre, Moneferrato, Fulgor Fidenza e Energy Agrigento 24, Civitus Vicenza, Virtus Imola, Lumezzane e Costa Imola 22, Bakery Piacenza e Rimadesio Desio 18, Logiman Crema 14, Az Pneumatica Robur Saronno 12, Virtus Ragusa e Fiorenzuola Bees 10.

(foto Bellini: una immagine della gara di andata)

