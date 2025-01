Sport

CASTELLANZA – È derby-time per l’AZ Pneumatica Robur Basket Saronno che per la ventiquattresima giornata del campionato di Serie B Nazionale Old Wild West affronta i Legnano Knights, formazione al primo posto in classifica.

Avvio equilibrato, Nasini apre le marcature roburine con la bomba dall’arco. Raivio e Quarisa cominciano a scaldare i motori, De Capitani sgasa per il layup vincente e dopo cinque minuti Legnano è avanti 12-9. Nel giro di un minuto, il distacco diventa +6 (17-11) e coach Gambaro è costretto a chiamare timeout per non far scappare via i Knights. Giulietti in uscita dal minuto infila il suo classico sottomano di forza, ma da lì è un monologo degli ospiti che firmano un parziale di 9-0 che consente loro di chiudere il primo quarto avanti 26-13.

Nel secondo periodo subito quattro punti in fila Robur con i liberi di De Capitani e con Giulietti in area. Timeout immediato di coach Piazza che non ha alcuna intenzione di riaprire la gara. Ció non succederà, anzi c’è lo strappo decisivo di Legnano che ne segna 12 di fila e si porta a +19, 38-17. A sette minuti dalla sirena altro timeout Saronno per cercare di dare una scossa, ma l’attacco degli ospiti gira semplicemente alla perfezione tra tiri da sotto, dalla media e dalla distanza. Il divario si apre e di fatto la partita finisce nel primo tempo, all’intervallo Legnano è sopra 61-31.

Terzo e quarto quarto in rassegna veloce, l’andazzo rimane lo stesso, Saronno si riprende un po’ ma riaprirla è quasi impossibile, anche perchè i biancorossi mettono in mostra qualità e soprattutto esperienza e gestiscono il vantaggio in maniera ordinata e senza troppe difficoltà. Il cronometro si esaurisce e finisce la partita, vince Legnano 101-68.

Una giornata decisamente storta per i biancoazzurri, in difficoltà sia a livello offensivo (4/21 da tre, 19/44 da due) sia a livello difensivo. Legnano invece, complici forse le due recenti sconfitte consecutive, si è presentata agguerrita e decisamente in palla, mettendo a referto un 16/31 da tre e 20/35 da due. Raivio chiude con 27 punti con 5/7 dalla distanza, conditi con 5 rimbalzi e 4 assist. Per la Robur guidano i marcatori Giulietti con 16 punti e Maspero con 15. Poco da dire, vittoria meritata per i Knights che consolidano il primo posto in classifica. Ora Saronno deve voltare pagina e lasciarsi indietro questa serata no, domenica 2 febbraio si torna in campo a Fidenza, palla a due alle 18.

Maspero 15, Giulietti 16, Quinti 2, Beretta 4, Nasini 6, Tresso 2, Tolotti 0, Pellegrini 7, Canton 0, De Capitani 6, Negri 10, Mariani 0.

