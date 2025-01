Sport

CASTELLANZA – Altro giro altro infrasettimanale in Serie B Nazionale Old Wild West, e che infrasettimanale, l’AZ Pneumatica Robur Basket Saronno scenderà in campo stasera alle 20.30 alla Soevis Arena o PalaBorsani di Castellanza per il derby contro i Legnano Knights.

Capolista del girone A, il roster di coach Paolo Piazza è profondo e potente. A cominciare da un reparto esterni di assoluto valore, con il playmaker Oboe che garantisce organizzazione e difesa e le guardie Sodero e Raivio che sono invece un’assoluta certezza per punti nelle mani. Gallizzi porta imprevedibilità col suo mancino, ma la sua presenza è in dubbio a causa di una distorsione alla caviglia. Tra i lunghi sotto i tabelloni ci sono il capitano Quarisa ed i tiratori Mastroianni e Agostini. A completare il quadro, l’energia inesauribile di Scali e la freschezza di Fernandez.

Dopo la vittoria fondamentale contro Crema, per quest’emozionante turno infrasettimanale i ragazzi di coach Stefano Gambaro dovranno sputare sangue e mettere il massimo impegno possibile visto che Legnano arriva da due sconfitte consecutive contro Lumezzane e Treviglio e dunque non avrà di certo la minima intenzione di cedere altri due punti, soprattutto in un derby.

Appuntamento alle 20.30, un match tutto da vivere date le situazioni in classifica di entrambe le squadre, affamate come non mai di vittoria.

