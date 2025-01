news

Come si può valorizzare uno spazio interrato, quale ad esempio una cantina o una tavernetta, senza rinunciare a stile e funzionalità? Probabilmente, ti stai ponendo anche tu questo quesito e la prima soluzione che ti è venuta in mente è una botola.

Nel caso in cui il locale seminterrato abbia una funzione puramente tecnica, invece, potrebbe essere opportuno orientarsi verso un “semplice” sportello ispezionabile.

Ma oltre a queste considerazioni frutto di semplice buon senso, quali sono gli altri fattori da prendere in considerazione per scegliere la botola giusta? Cerchiamo di dare una risposta a tutti i tuoi dubbi.

Normativa di riferimento per locali interrati e seminterrati

Ricordando l’importanza di affidarsi a professionisti tecnici esperti e certificati, la norma di riferimento in questo campo è il Decreto Legislativo 81 del 2008 che regola l’utilizzo di locali interrati o seminterrati per attività lavorative.

L’obiettivo delle regole, in estrema sintesi, è garantire che il locale rispetti le condizioni minime di aerazione, illuminazione e sicurezza. Per quanto riguarda le botole, non bisogna limitarsi a scegliere un serramento adatto all’apertura. È infatti fondamentale garantire un punto d’accesso sicuro e affidabile, in grado di sopportare il carico previsto dagli standard di settore, ovvero UNI EN 12825:2003.

A seconda dei contesti, ad esempio in ambienti con un tasso di umidità molto alto, potrebbe essere richiesta anche una guarnizione ermetica sulla battuta della botola per prevenire infiltrazioni. Non per ultimo, considerando la posizione interrata, bisogna anche rispettare i limiti di leggere per il gas Radon, specificati nel D.Lgs. 101/2020, che fissa il limite massimo a 300 Bq/m³.

Fattori da considerare per la scelta della botola giusta

Dopo aver chiarito i principi legali fondamentali, vediamo quali sono le variabili da prendere in considerazione per la scelta della botola perfetta:

Destinazione d’uso.

Dimensioni.

Estetica e personalizzazione.

Installazione e manutenzione.

Destinazione d’uso

Il contesto di utilizzo della botola è senza dubbio il punto di partenza di qualsiasi valutazione. Ad esempio, per accedere di tanto in tanto a un vano tecnico, sarà più che sufficiente uno sportello ispezionabile. In questo caso, la facilità d’uso avrà un’importanza relativa, soprattutto se i controlli andranno eseguiti poche volte all’anno.

Dimensioni

Un’altra variabile molto importante sono le misure dell’apertura. Se queste possono essere modificate in modo semplice, si potrà installare un serramento di misura standard. In caso contrario, bisognerà orientarsi verso botole su misura.

Sanluk, ad esempio, è uno degli operatori più esperti in questo settore e propone alla sua clientela botole e sportelli su misura in varie configurazioni. Per evitare disguidi, è importante avere chiare le idee sulle dimensioni finali e il supporto per la posa.

Estetica e personalizzazione

Le soluzioni più moderne fra gli sportelli e le botole di ispezione presentano un profilo esterno leggermente incassato. Questo spazio extra permette al posatore di incollare lo stesso materiale della pavimentazione circostante, andando a creare una superficie uniforme, capace di mimetizzare la botola in modo discreto ed elegante.

Naturalmente, questa considerazione va sempre calata all’interno del contesto finale, valutando se sia più opportuno optare per una botola nascosta o per una soluzione con sportello a contrasto, più facile da trovare.

Installazione e manutenzione

La qualità costruttiva di una botola può fare la differenza anche in fase di installazione e manutenzione. Affidandosi a un marchio dalla comprovata esperienza e optando per materiali adatti all’ambiente di posa, si avrà a propria disposizione un serramento bello, solido e resistente negli anni.

Considerazioni finali

I consigli raccolti in questo articolo avevano lo scopo di fornire i principi fondamentali per orientarsi nella scelta e nell’acquisto di botole e sportelli di ispezione. Per qualsiasi dubbio o perplessità, ti invitiamo a rivolgerti all’assistenza clienti di Sanluk, disponibile anche su Whatsapp, o a un posatore certificato nella tua zona.