Calcio

VENEGONO SUPERIORE – Prosegue l’annata anche del calcio giovanile. Ecco i risultati delle squadre agonistiche della Varesina, tra belle vittorie e qualche sconfitta che ci fa gridare “che peccato”.

Under 19 Nazionale

Non basta la meraviglia in avvio di gara di Sassi, la squadra di mister Moretti viene rimontata e sconfitta 2-1 dalla Folgore Caratese nel pomeriggio di Vedano. Peccato, si interrompe un momento molto positivo, ma c’è tutto il tempo per rialzare la testa.

Under 17 Élite

Vince ancora la squadra di Mister Mezzotero, che batte 4-0 il Morazzone. Le reti, tutte nella ripresa, portano la firma di Ghirardelli, Saramin e Reda, che segna una bella doppietta.

Under 16 Varesina Élite

Pareggio nella supersfida in casa dell’Aldini. Finisce 2-2 con la squadra di mister Arban che mantiene la vetta della classifica a +2 proprio sui milanesi. Le reti che inchiodano il pareggio per i nostri ragazzi sono di Bubba e Manes.

Under 16 Accademia Élite

Si mangia le mani la squadra di mister Di Bari, che subisce la rimonta sul difficile campo di Canegrate. Dopo il vantaggio con il gol di Galli gli ospiti trovano due reti che fissano il risultato sul 2-1. Si complica un pochino la rincorsa alla zona playoff, ancora però obiettivo abbordabile. Forza!

Under 15 Varesina Élite

Grande vittoria per i ragazzi di mister Pesavento che piegano 4-1 l’Accademia Pavese. Tre punti che lasciano la squadra in testa, allungando a +5 sulla prima inseguitrice. Rabbolini, Maruca, Bof e Targa sono i marcatori.

Under 15 Accademia Élite

Sconfitta dolorosa per il gruppo di mister Colombo, che avanti 2-0 con il tiro deviato di Sannino e col gol di Vizza, si fa rimontare nel derby dal Varese. Finisce 4-2 per i biancorossi, ma ci sarà sicuramente modo per rialzare la testa quanto prima.

Under 14 Varesina Regionale

Goleada dei ragazzi di mister Simionato che travolgono 17-1 l’Amor Sportiva e continuano la corsa in vetta alla classifica. Ecco i marcatori:

Primo tempo: 9-0 2’ Schisani, 10’ Motta, 12’ Folino, 19’ Schisani, 22’ Pagani, 26’Ligori, 26’ 31’ D’Ambrosio, 35’ Motta

Secondo tempo: 8-1 9’ Miceli,12’ Folino, 15’ 17’ Gucciardo, 19’ 23’ Soumahoro, 27’ 35’ Cesarini

Under 14 Accademia Regionale

Vittoria importantissima per i ragazzi di mister Bulgheroni che sul campo di Venegono hanno la meglio della Gerenzanese. Nonostante le tante occasioni serve un rigore, quello di Colombo, per dare i 3 punti alla squadra che può sorridere.

Under 14 Accademia

Ricomincia il campionato per i ragazzi di mister Pascale che piegano 3-1 il Luino e conquistano una bella vittoria. Sempre imbattuti in campionato, i tre punti arrivano con le reti di Goxha e con la doppietta di Gjeloshi.

(foto: la formazione U16 della Varesina)

29012025