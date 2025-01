Calcio

VENEGONO SUPERIORE – Dopo il brillante avvio di stagione la Varesina calcio sembra aver un po’ smarrito la strada giusta, fra troppi alti e bassi. E proprio questo pomeriggio, 25′ giornata nel girone B di serie D, è giunta una delusione: sconfitta casalinga allo stadio di Venegono Superiore contro il Chievo, 3-2 per i venete il punteggio finale.

Avvio di gara per il Chievo con la rete di Brighenti al 42′ del primo tempo e raddoppio di Fiorin proprio in apertura di ripresa, al 2′. A seguire anche il tris, gol di De Cerchio al 3′ del secondo tempo. Solo nel finale il tentativo di rimonta della squadra di casa, in gol al 20′ con Bertoli ed al 21′ con lo stesso Bertoli, una doppietta che però non ha evitato alla formazione di casa una inattesa sconfitta.

Un risultato che allontana la Varesina dalle posizioni che contano in classifica.

Risultati

Desenzano-Sangiuliano city 1-0, Ciliveghe-Castellanzese 2-1, Club Milano-Magenta 2-1, Crema-Casatese 0-2, Folgore Caratese-Pro Palazzolo 0-4, Ospitaletto-Nuova Sondrio 1-2, Sant’Angelo-Breno 2-2, Varesina-Chievo Verona 2-3, Vigasio-Fanfulla 2-0, alle 18 si gioca Pro Sesto-Arconatese.

Classifica

Ospitaletto 54 punti, Desenzano 49, Folgore Caratese 46, Pro Palazzolo 43, Casatese e Chievo Verona 42, Varesina 40, Sant’Angelo 37, Pro Sesto 34, Breno e Club Milano 32, Sangiuliano city 29, Crema 28, Castellanzese e Vigasio 27, Nuova Sondrio 24, Magenta 23, Fanfulla 21, Ciliverghe 20, Arconatese 17.

