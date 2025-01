news

Elon Musk non smette mai di stupire. Dopo aver rivoluzionato l’industria automobilistica e spaziale, ora punta alla pubblica amministrazione degli Stati Uniti. Il Department of Government Efficiency (DOGE), un progetto creato di recente, è al centro di questa ambiziosa iniziativa, con l’obiettivo di ridurre le inefficienze della macchina burocratica e tagliare drasticamente le spese federali, che attualmente si aggirano tra 1.000 miliardi e 6.500 miliardi di dollari all’anno.

La blockchain, una tecnologia tanto discussa quanto promettente, è l’arma scelta da Musk per affrontare questa sfida titanica. Ma perché proprio la blockchain? E come potrebbe cambiare il volto della pubblica amministrazione americana?

Trasparenza e controllo: il potenziale della blockchain nella gestione pubblica

La blockchain non è solo sinonimo di criptovalute. È una tecnologia che permette di creare registri immutabili e accessibili in tempo reale, perfetti per monitorare spese e transazioni pubbliche. Per esempio, ogni singolo dollaro speso potrebbe essere tracciato, eliminando il rischio di sprechi, corruzione o altro.

Immaginate un sistema in cui ogni cittadino possa sapere, in qualsiasi momento, dove finiscono i soldi delle tasse. Fantascienza? Non proprio. Come dichiarato da Charles Hoskinson, fondatore di Cardano, la blockchain è ideale per creare una contabilità pubblica trasparente. Hoskinson non si è limitato a parole di supporto, ma ha persino offerto la collaborazione gratuita di Cardano, Bitcoin e Midnight per rendere possibile questa rivoluzione.

Tra le altre applicazioni, il D.O.G.E. sta valutando come la blockchain potrebbe aiutare nella gestione degli edifici governativi, nei sistemi di pagamento e nella protezione dei dati sensibili. Ridurre la burocrazia e automatizzare i processi potrebbe far risparmiare miliardi di dollari ogni anno. Musk stesso ha sottolineato che la trasparenza non solo aiuterebbe a ridurre le spese, ma anche a ricostruire la fiducia dei cittadini nelle istituzioni.

La reazione del mercato: Dogecoin ($DOGE) e le altre crypto

Un altro effetto sorprendente di questa iniziativa è stato l’impatto sul mercato delle crypto, infatti dopo il lancio del sito ufficiale del D.O.G..E., il 21 gennaio, il prezzo della meme coin Dogecoin ($DOGE) ha visto un rialzo dell’11%, toccando quota 0,38 dollari. Il legame tra Dogecoin e il progetto non è casuale, del resto il logo del Department of Government Efficiency è lo stesso della famosa meme coin, creando una connessione diretta tra l’iniziativa governativa e il mondo crypto. Questo potrebbe essere un fattore che spingerebbe ulteriormente in alto il valore della meme coin.

Un passo avanti verso la modernizzazione governativa

L’iniziativa di Musk non è un caso isolato, poiché si inserisce in un contesto più ampio di apertura verso il mondo digitale promosso dall’amministrazione Trump, che ha recentemente creato una task force dedicata alle criptovalute.

Questo gruppo mira a regolamentare il settore e a esplorarne le opportunità strategiche, come la creazione di riserve nazionali in Bitcoin, ed Elon Musk, grazie al D.O.G.E., vuole portare questa visione a un livello superiore.

L’idea di mettere ogni voce di bilancio su una blockchain potrebbe diventare realtà entro il 4 luglio 2026, data in cui sono attese le prime comunicazioni ufficiali del Dipartimento.

Il supporto dei leader del settore crypto

Non sorprende che molti protagonisti del mondo crypto abbiano accolto con entusiasmo il progetto. Infatti alcuni personaggi di rilievo, come ad esempio Changpeng Zhao, ex CEO di Binance, hanno elogiato la blockchain come strumento perfetto per monitorare le finanze pubbliche.

Anche Hoskinson e altri sviluppatori si sono detti pronti a collaborare con Musk, vedendo in questa iniziativa un’opportunità storica per dimostrare il valore reale della blockchain.

La sfida, ovviamente, sarà implementare un sistema di questa portata senza intoppi tecnici o resistenze politiche, ma se c’è qualcuno che può farcela, probabilmente, è proprio Musk stesso, il cui impegno per l’innovazione ha già cambiato il mondo in molti modi.

Si dovranno utilizzare strumenti adeguati al cambiamento

Il progetto D.O.G.E. rappresenta molto più di un semplice esperimento tecnologico, ma ha lo scopo di modernizzare la gestione pubblica americana, ridurre gli sprechi e avvicinare i cittadini a comprendere meglio i vantaggi della blockchain.

Ma se nel futuro aumenterà l’adozione di criptovalute, sarà necessario utilizzare strumenti adeguati ed affidabili per il trading, come ad esempio un wallet di ultima generazione come potrebbe essere Best Wallet.

Questo wallet non si limita a offrire una protezione contro le minacce informatiche, ma mira a semplificare la gestione dei token per un pubblico di utenti sempre più diversificato, grazie soprattutto a un’interfaccia intuitiva e alla compatibilità con il Web3.

Tired of juggling multiple wallets? Same. Best Wallet lets you import all your wallets so you can manage, trade, and track your crypto without the hassle of switching apps. Simple, seamless, and stress-free. ⚡️ 📲 https://t.co/he5kzra7TY pic.twitter.com/3uTgGCmX6c — Best Wallet (@BestWalletHQ) January 27, 2025

Recentemente, inoltre, la piattaforma ha lanciato il suo token nativo, $BEST, attraverso una ICO (Initial Coin Offering) che sta attirando grande interesse tra gli investitori. Attualmente il valore di un singolo token $BEST è di 0,02375 dollari, mentre la raccolta di capitali ha già superato gli 8,4 milioni di dollari, segno della fiducia degli investitori nella visione a lungo termine del progetto.

Al momento il token $BEST è disponibile in prevendita sulla pagina ufficiale di Best Wallet. Il possesso del token permette di godere di notevoli vantaggi esclusivi. Tra questi ci sono commissioni di transazione ridotte per gli utenti che utilizzano Best Wallet e incentivi esclusivi come particolari bonus, accesso diretto a progetti crypto emergenti, sconti su servizi di operatori partner e altre iniziative.

Inoltre, chi riuscirà ad acquistare il token $BEST prima della fine della prevendita, avrà la possibilità di avere un’esposizione privilegiata a questa crypto molto promettente il cui valore potrebbe aumentare notevolmente nei prossimi mesi.

VAI ALLA PREVENDITA DEL TOKEN BEST