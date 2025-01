Città

SARONNO – Sanremo si avvicina e con esso la febbre del Fantasanremo! Quest’anno ilSaronno ha deciso di rendere ancora più divertente la settimana del Festival, creando una lega ufficiale per tutti i suoi lettori e appassionati di musica. Perchè anche in redazione ci sono fans che da settimane sono in clima presanremo. Un’occasione imperdibile per divertirsi insieme, sfidarsi a colpi di bonus e malus e vivere in maniera ancora più coinvolgente le serate della kermesse canora più amata dagli italiani.

Come iscriversi: semplice e immediato

Partecipare è facilissimo! Basta accedere alla piattaforma del Fantasanremo, creare la propria squadra di 7 artisti con un budget di 100 baudi, scegliere i 5 titolari, le 2 riserve e nominare un capitano. Non serve essere esperti di regolamenti complicati: la procedura di iscrizione è intuitiva e immediata, perfetta anche per chi si avvicina per la prima volta a questo gioco.

La lega di ilSaronno: unisciti alla sfida

Per rendere tutto ancora più coinvolgente, ilSaronno ha creato una lega dedicata a tutti i suoi lettori! Iscriversi è completamente gratuito, non ci sono vincoli e una volta creata la squadra non dovrai fare altro che goderti il Festival e seguire l’andamento della classifica che si aggiorna automaticamente. Un’opportunità perfetta per vivere Sanremo in modo più interattivo e condiviso con la comunità saronnese.

Le prime squadre sono già pronte

Alcuni appassionati di Saronno non hanno perso tempo e hanno già creato le loro squadre. Anche diversi giornalisti di ilSaronno hanno deciso di partecipare, aggiungendo un pizzico di competizione tra chi segue ogni anno il Festival con grande attenzione. Sarà divertente vedere chi riuscirà a scalare la classifica e chi, invece, dovrà rivedere le proprie strategie di gioco.

Unisciti al gioco, il Fantasanremo aspetta te!

L’invito è semplice: unisciti alla lega di ilSaronno e vivi Sanremo con un pizzico di saronnesità. Prepara la tua squadra, segui le serate e vivi la magia del Fantasanremo con noi!

