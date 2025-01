ilSaronnese

GERENZANO – Riceviamo e pubblichiamo la nota di Stefano Benini direttore della Farmacia comunale di Gerenzano che fa il punto sulla situazione dell’attività.

La farmacia comunale di Gerenzano che dirigo da circa 20 anni è azienda sana: un milione il valore dell’avviamento, il magazzino copre il tfr, il ricchissimo saldo in Banca solo nel 2024 ha reso circa 5mila euro di interessi (convenzione concordata con me), abbondanza di riserve suddivise in tre tipologie, l’immobile su due piani di proprietà (ristrutturato integralmente nel 2020 a spese della Farmacia!).Utili/costi per il sociale degli ultimi 10 anni, circa un milione di euro. Azienda pulita, professionale, che acquista con margine alto che ha garantito sempre utili da quando la Dirigo.

Sono in ogni momento disponibile ad affrontare gli argomenti:

1)Dal primo maggio 2023 vi è stato l’allontanamento e concentramento dei tre medici di rete vicino alla farmacia privata (etc etc) che ha portato una minor affluenza di pazienti. Per cui

2)da allora il giro d’affari della Azienda è calato del 17%, così il costo del personale, lo stesso di prima, incide in maniera pesante sul bilancio (comunque in utile). E quindi

3)è allo studio la riduzione del personale per consapevole iniziativa dei dipendenti (volontaria di uno tra due candidati), mantenendo l’orario di lavoro, già 47 ore/settimana contro l’obbligo di un minimo di 40 (le farmacie in rete ne fanno 44) e garantendo sempre ai pazienti spesso fragili un servizio adeguato.

Ed anche a relazionare ai rappresentanti politici (od a qualsiasi gerenzanese che volesse delle risposte), così da prepararli sugli argomenti che riguardano la Farmacia comunale di Gerenzano, poiché nessuno di loro la frequenta e ne conosce la realtà di cui tuttavia, a mio avviso troppo, parlano.

