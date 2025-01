Eventi

MOZZATE – Nella mattinata di sabato 25 gennaio, all’accademia di musica “G.Martucci“, si è tenuta la presentazione ufficiale del Concorso nazionale di musica ‘Allegro Molto’, un’iniziativa nata per promuovere la sana competizione e la crescita artistica attraverso la musica, linguaggio universale e mezzo di espressione per eccellenza.

Il concorso, patrocinato dalla città di Mozzate, si inserisce nel più ampio contesto dell’Allegro Molto Festival, che debutta quest’anno e accompagnerà la primavera con due mesi ricchi di musica e cultura. Il festival fungerà da contenitore per il concorso e altre iniziative artistiche, rafforzando l’identità musicale del territorio.

Quest’anno il concorso sarà dedicato agli strumenti a tastiera, con audizioni suddivise per fasce d’età e svolte in tre sedi e date diverse. È prevista anche una categoria speciale senza limiti di età, per garantire il massimo livello competitivo e premiare l’eccellenza artistica.

Il maestro Davide Antonio Rizzo, promotore e anima del progetto, ha sottolineato come il concorso e il festival rappresentino una grande opportunità per il territorio, con l’obiettivo di far crescere la comunità attraverso l’arte e la musica.

Mozzate crede fermamente in questo progetto, che non è solo un evento musicale, ma un investimento culturale per il futuro.

(foto dell’evento)

