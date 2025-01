Città

SARONNO – Una campagna informativa in diverse lingue per migliorare la qualità dei conferimenti e potenziare la raccolta differenziata in città.

L’amministrazione comunale e Amsa, l’azienda che gestisce il servizio di igiene urbana sul territorio saronnese, stanno lanciando una campagna informativa per cercare di migliorare la qualità di conferimento dei rifiuti e le modalità di esposizione degli ingombranti. Proprio per questi ultimi, allegata alla “bollettazione” che periodicamente Aler invia agli inquilini dei condomìni, è stata predisposta una comunicazione puntuale in

nove lingue (inglese, filippino, francese, cingalese, spagnolo, arabo, cinese, rumeno, ucraino) oltre all’italiano, destinata alle numerose comunità di lingua straniera presenti in città, per spiegare come prenotare il ritiro a domicilio degli ingombranti.

E’ stata anche realizzata una nuova locandina con i consigli per effettuare una corretta raccolta differenziata domiciliare per organico, vetro, plastica e metallo, carta e cartone, e l’indifferenziato: il formato digitale, oltre che pubblicizzato sul sito internet comunale e sui social istituzionali, sarà a disposizione degli amministratori di condominio che vorranno potenziare l’ informazione tra i condomini. Anche in questo caso, oltre

all’italiano, sono state utilizzate le lingue inglese, francese e araba.

“L’obiettivo iniziale – spiega l’assessore Franco Casali – era quello di migliorare la raccolta in uno specifico quartiere di Saronno che presenta molte carenze probabilmente anche per la scarsa conoscenza dell’italiano da parte di molti residenti. Abbiamo poi ritenuto opportuno estendere questo intervento di informazione multi lingue anche negli altri quartieri cittadini, attraverso tutti i canali di comunicazione disponibili, perché un “ripasso” di questo tipo non può che essere utile per migliorare ulteriormente la qualità della raccolta differenziata“.

