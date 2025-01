Cronaca

SARONNO – Sedili bagnati, schegge di vetri e auto inutilizzabile per la mattinata. Nella notte tra lunedì e martedì diversi automobilisti della frazione Cassina Ferrara hanno fatto una brutta scoperta: i finestrini delle loro auto sono stati infranti mentre erano parcheggiate in via Trieste e via Trento. Almeno sei le vetture sono state danneggiate e, in alcuni casi, sembra che qualcuno sia entrato all’interno, mentre in altri nulla sarebbe stato toccato.

L’episodio ha destato preoccupazione tra i residenti, che si chiedono se si tratti di un atto vandalico o di tentativi di furto. Nella frazione si erano già verificati episodi simili in passato, ma non negli ultimi mesi.

Non tutti i proprietari delle auto danneggiate hanno sporto denuncia: alcuni hanno preferito evitare la burocrazia, soprattutto perché privi di copertura assicurativa. al momento sembra che il blitz sia stato messo a segno alle prime ore del mattino e che nessuno abbia visto il vandalo o il ladro in azione e neanche sentito.

