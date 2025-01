Città

SARONNO – Camion in manovra danneggia la tettoia del Municipio. E’ successo stamattina, mercoledì 29 gennaio, in piazza Repubblica.

Intorno alle 10,30 è arrivato un fornitore per scaricare materiale per i servizi comunale ma facendo manovra per parcheggiare davanti al palazzo ha urtato la tettoia danneggiandola.

Ha subito intervenuta la polizia locale, che ha sede proprio in Municipio, che ha rilevato il sinistro e preso i dati del conducente la cui assicurazione sarà chiamata a rifondere i danni. Nel frattempo i tecnici comunali hanno provveduto ad effettuare sopralluoghi e i rilievi del caso

