SARONNO – Con 11 voti ieri sera martedì 28 gennaio è stato eletto il nuovo presidente della commissione Bilancio. La querelle, partita a novembre con le dimissioni del capogruppo del Pd come presidente e membro della commissione Francesco Licata, non è però finita visto che la Lega ha spiegato di aver chiesto un parere a Prefetto e Ministero.

QUI LA BAGARRE NELL’ULTIMA SEDUTA

Alle 21 la commissione si è riunita in modalità mista con i delegati Pier Angela Vanzulli, Mauro Lattuada, Pier Luigi Gilli, Francesca Rufini e Andrea Picozzi in presenta e Gianpietro Guaglianone e Cristiana Dho in collegamento. La seduta si è aperta con la nomina del nuovo presidente assolutamente impossibile da seguire con il collegamento di Civicam che ha proposto un audio di scarsa qualità e a singhiozzi e con ben poco impegno da parte dei presenti per i problemi più volte sottolineati da Guaglianone e Dho che ovviamente erano anche per quelli dei cittadini collegati. Qualcuno non è neppure riuscito a collegarsi.

Per quanto ha permesso di sentire il pessimo audio del collegamento la vicepresidente Pier Angela Vanzulli ha aperto la seduta con un piccolo discorso rimarcando come la seduta e l’elezione del presidente fosse il frutto della “buona volontà” della Lega.

“Abbiamo scritto al Prefetto e al Ministero per avere una risposta alle modalità di gestione delle commissione in caso di dimissioni del presidente e sulle prerogative del vicepresidente – ha spiegato Vanzulli – lo ribadisco i nostri dubbi sulle richieste dell’Amministrazione restano e renderemo note le risposte ma nel frattempo per permettere lo svolgimento dei lavori abbiamo aderito alle richieste convocando la commissione di oggi”.

Eletto Andrea Picozzi, capogruppo di Saronno Civica con 11 voti. Si tratta del terzo numero uno: prima si erano dimessi Mattia Cattaneo (Saronno Civica / Lista Airoldi) e Francesco Licata (Pd), la commissione è proseguita con la presentazione di documenti del bilancio previsione per un consiglio comunale che si dovrebbe tenere settimana prossima. Per questa parte della seduta l’audio è risultato migliore.

