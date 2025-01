Città

SARONNO – È stata chiusa lo scorso 29 agosto, ma l’attenzione della città di Saronno e del Saronnese sulla Rotonda di viale Lazzaroni non è mai venuta meno, ancora di più da quando, nel febbraio scorso, la società saronnese ha annunciato l’avvio di un profondo e radicale intervento di riqualificazione e valorizzazione.

QUI LA CHIUSURA DELLA ROTONDA

Ora, a distanza di un anno, il progetto si è concretizzato e ad inizio febbraio, lo storico punto di ristoro di Saronno, con una struttura e una storia unica quanto saronnese, riaprirà i battenti.

Confermata la creazione di uno spazio per la ristorazione con proposte diverse per tutto l’arco della giornata, oltre ad alcuni servizi – dalla farmacia alla tabaccheria – che restituiranno alla Rotonda il suo ruolo di polo attrattivo e di servizi.

QUI LA STORIA DELLA ROTONDA DI SARONNO

Si parte settimana prossima con l’apertura delle prime attività: una caffetteria, una tabaccheria e poi punti di ristorazione con diverse proposte, dal sushi alla pizza, dalla piadina alle colazioni gourmet. Nelle settimane successive, si completerà la struttura con la riapertura dello storico outlet di abbigliamento e di altre due attività: un ristorante di ramen e la farmacia.

Insomma, in attesa della riapertura ufficiale e di scoprire le novità, si conferma la scelta di restituire ai saronnesi qualcosa che ha fatto parte della loro quotidianità per tanti anni: “andare alla Rotonda per vivere un’esperienza in grado di incuriosire ed emozionare”.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti