SARONNO – Procedono le opere di risistemazione della sempre molto trafficata via Varese, l’ultima novità non pasa inosservata per chi passa.

“Sono state installate in questi giorni le nuove pensiline alle fermate degli autobus a fianco del nuovo percorso ciclabile e pedonale lungo via Varese, nel tratto dove le opere per la dorsale della pista pedonale sono già concluse – fanno sapere dal Comune – Nel frattempo, proseguono i lavori per l’installazione dell’impianto luminoso sulla pista e quelli di completamento dell’opera, che consente l’arrivo del percorso protetto sino al parcheggio Aldi”. Chi va in bici, dunque, dall’incrocio con la Saronno-Monza a quello con via Balaguer potrà sempre seguire un prcorso protetto lontano dalle auto.

(foto: una delle pensile che sono state installate in questi giorni lungo via Varese)

29012025