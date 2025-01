Cronaca

SARONNO – Un giovane automobilista, vittima di un malore mentre si trovava in via Roma è stato soccorso dai carabinieri. L’episodio oggi alle 12.20, nei pressi dell’incrocio con via Manzoni: l’automobilista, un 25enne di origini straniere che era con un amico, è apparso in difficoltà, i militari che erano di pattuglia si sono fermati per prestare i primi soccorsi e poi hanno fatto intervenire una ambulanza della Croce azzurra. L’episodio non è passato inosservato, la presenza dei mezzi di soccorso ha suscitato infatti molta curiosità fra i passanti e gli esercenti che hanno le loro attività nelle vicinanze.

Il venticinquenne non è comunque apparso in condizioni preoccupanti, ed è stato trasportato in ospedale per i controlli del caso.

