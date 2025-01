Softball

CARONNNO PERTUSELLA – Dal 27 giugno al 5 luglio i diamanti di Bollate e Caronno, in Lombardia, saranno il palcoscenico del Mondiale Under 15 di softball, organizzato dalla Wbsc (World Baseball Softball Confederation). L’evento, giunto alla sua seconda edizione dopo il trionfo degli Usa nel 2023, vedrà la partecipazione di dodici nazionali, tra cui anche l’Italia, qualificata di diritto grazie alla vittoria dell’Europeo dello scorso anno.

“A nome di tutta la Federazione voglio ringraziare la Wbsc per la fiducia accordata alla FIBS nell’organizzazione di un evento così prestigioso e, in particolare, a due realtà di grande rilievo per il nostro movimento, Bollate 1969 e Rheavendors Caronno – ha dichiarato il presidente della Fibs, Marco Mazzieri – Ospitare un altro Mondiale a distanza di un solo anno è un’opportunità straordinaria. Come Federazione, lavoreremo in sinergia con il Comitato Organizzatore e le Istituzioni per dar vita a una manifestazione memorabile.”

Oltre all’Italia, sono già qualificate altre quattro nazionali: la Repubblica Ceca (seconda classificata all’Europeo), la Spagna (che ha ricevuto una Wild Card dopo il bronzo continentale), l’Australia e le Samoa Americane. Restano ancora sette posti da assegnare: quattro squadre emergeranno dal torneo di qualificazione WbscAmericas, in programma ad Acapulco (Messico) dal 20 al 29 marzo; altre due saranno determinate dal girone di qualificazione Wbsc Asia, che si terrà a Puli (Cina Taipei) dal 26 al 30 marzo. Infine una rappresentativa africana completerà il quadro delle dodici partecipanti al Mondiale Under 15.

(foto: il campo di Bariola a Caronno Pertusella)

29012025