SOLARO – Negli ultimi dieci anni, la quota di differenziazione dei rifiuti per il Comune di Solaro è aumentata di quasi il 30% secondo i dati ufficiali forniti da Ispra, il catasto nazionale dei rifiuti. Nel 2014 la percentuale di differenziazione era del 60,77 mentre nel 2023, ultimo dato disponibile, è del 87,57 e sostanzialmente riconferma l’ancor più lusinghiero 88,22% del 2022.

All’interno di un panorama di costante miglioramento, dai dati emerge con forza proprio l’anno 2022, quello in cui è stato introdotto il nuovo metodo di raccolta della frazione del secco. Preannunciata da diverse riunioni sul territorio, molto partecipate dai solaresi, l’introduzione del bidoncino con il microchip è stata anche l’occasione per rinnovare le indicazioni sul corretto conferimento dei rifiuti, ben recepite della cittadinanza come dimostra il rapido miglioramento della raccolta differenziata.

Anche se si può notare dai dati un sensibile aumento dei rifiuti raccolti in totale, questo dato non deve allarmare essendo dipendente da vari fattori come l’industrializzazione, il cambiamento degli stili di vita o banalmente dall’aumento dei consumi. L’importante è l’alta percentuale di differenziazione dei rifiuti che premia l’impegno dei residenti di Solaro, per la maggior parte precisi nell’attenersi alle informazioni diffuse dagli esperti del settore e rispettosi della nuova routine di conferimento. Ciò nonostante, è ancora possibile migliorare.

Il Comune di Solaro è consapevole di alcune criticità segnalate e raccolte sul territorio e anche per questo ha iniziato a mettere in campo delle strategie mirate e rivolte agli amministratori di condominio nonché ai residenti delle aree in cui si hanno le maggiori difficoltà a rispettare le direttive. Va chiarito che tutti i rifiuti ritirati sul territorio rientrano nei conteggi, ma il costo della Tari non è definito solamente dalla quantità di rifiuti prodotta, bensì anche dai costi generali di smaltimento sui quali influiscono ad esempio gli aumenti generalizzati e l’inflazione.

A fronte di una percentuale di differenziato piuttosto alta, la Tari di Solaro risulta comunque tra le più basse del territorio. L’obiettivo per il prossimo futuro è continuare sulla strada intrapresa e migliorare ulteriormente un rapporto con la raccolta differenziata porta a porta che ormai da anni premia Solaro e i solaresi con il titolo di Comune Riciclone.

