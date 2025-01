news

Il mondo ha conosciuto il valore dei layer 2 con Ethereum, che ha implementato questa tecnologia con grande successo a livello tecnico, ma meno a livello finanziario.

Infatti, se da un lato si è assistito a una perfezione nella scalabilità di Ethereum, i dati finanziari sono stati meno entusiasmanti. Tutti i layer 2 di questo network hanno progressivamente eroso i ricavi legati alle commissioni per le transazioni, scese del 99% rispetto all’anno precedente.

Meno commissioni in ETH significano anche una minore domanda di ETH, con il prezzo rimasto intrappolato in un tiepido torpore durante il bull market del 2024. Lo scorso anno, Ethereum non ha brillato, specialmente se paragonato a nuove chain oggi sulla rampa di lancio, o alla stessa Solana, che ha fatto registrare un 26x dai minimi.

Indubbiamente, Ethereum è tecnicamente perfetto, il suo ecosistema è il migliore per distacco e non presenta criticità tecniche, ma i ricavi scarseggiano.

Forse è anche per questa ragione che l’annuncio della nascita del progetto Solaxy sta attirando così tanto l’attenzione degli investitori in questo momento, in concomitanza con la correzione da parte di Solana stessa a cui abbiamo assistito nei giorni scorsi.

Solaxy (SOLX) e la scalabilità di Solana

In che modo l’annuncio di Solaxy (SOLX) potrebbe impattare sul prezzo di Solana? La risposta è piuttosto semplice: Solaxy è un layer 2 di Solana.

Come già evidenziato da Ethereum, i layer 2 sono ottimi per il funzionamento del network, ma sono anche in grado di “vampirizzare” i proventi del network principale. Di conseguenza, molti investitori si aspettano che Solaxy possa crescere molto nelle settimane e nei mesi a venire, a scapito proprio di Solana stessa.

Questo spiega in parte come SOL sia scivolato da oltre 260 dollari di massimo a meno di 230 dollari di minimo negli ultimi 7 giorni, ma non solo.

Attualmente è in corso anche una correzione di mercato, spaventata dalla notizia dell’arrivo della nuova AI cinese DeepSeek, che ha causato panico sulle borse americane. Insomma, non è solo colpa di Solaxy, ma è evidente che questo nuovo progetto rappresenti un fattore importante e un possibile trend futuro da tenere d’occhio con grande attenzione.

Il progetto Solaxy

Ma che cos’è esattamente Solaxy? Perché esiste e cosa consente di fare? Semplice: si tratta di un layer 2 nato per dare scalabilità a Solana, una necessità imprescindibile nelle ultime settimane.

Nei giorni scorsi, in particolare, abbiamo assistito a un’impennata di transazioni su Solana, seguita al lancio delle meme coin presidenziali $MELANIA e $TRUMP. Tuttavia, questo limite, che si è trasformato in un problema, era presente già in precedenza.

Infatti, in seguito all’esplosione del sistema Pump.fun, che permette di creare meme coin in modo semplice e veloce, e con la grande mole di scambi di questo tipo di crypto che ne è derivato, Solana ha sperimentato una congestione del network mai vista prima.

D’altro canto, questa congestione ha generato anche una quantità di commissioni e una domanda per il token di Solana senza precedenti, spingendo il bull market del 2024.

Ora però si sta aprendo un nuovo capitolo per Solana, con Solaxy in prima linea. Gli investitori, infatti, hanno già intuito cosa potrebbe accadere in futuro e per questo si stanno affrettando a comprare questa crypto ora, quando il token SOLX è in fase di prevendita.

Se Solaxy si dimostrasse efficiente e capace di “rubare” una grossa fetta delle transazioni sulla chain principale di Solana, il risultato sarebbe abbastanza prevedibile. Il token $SOL potrebbe subire un calo, mentre il valore di $SOLX potrebbe aumentare a dismisura, sostenuto dall’adozione crescente di Solaxy e dal fattore speculativo.

Oggi Solaxy è un progetto estremamente importante nel panorama di Solana, il che lo rende molto appetibile per moltissimi investitori. Se dovesse rispettare le aspettative attuali, potrebbe raggiungere il livello di alcuni layer 2 di Ethereum, come Arbitrum.

Arbitrum vanta oggi una capitalizzazione di quasi 3 miliardi di dollari, un obiettivo ambizioso ma tecnicamente possibile per Solaxy. Attualmente, la prevendita di Solaxy ha raccolto oltre 15,6 milioni di dollari, una cifra impressionante per un progetto ancora in fase preliminare.

Tutto ciò rende il token SOLX, acquistabile oggi al prezzo speciale di prevendita di 0,001618 dollari, un’opportunità interessante per chi crede nelle grandi potenzialità in questo layer 2 di Solana.

