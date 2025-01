Cronaca

TRADATE – Lunedì 27 gennaio, intorno alle 18.45, un’auto ha urtato le fioriere in corso Bernacchi, nel pieno centro di Tradate. L’incidente è avvenuto dopo che la vettura, superato l’incrocio con via Mameli, ha deviato troppo a sinistra. Una fioriera è stata abbattuta, mentre altre due sono state spostate. Un passante, che si trovava a pochi metri di distanza, ha rischiato di essere coinvolto se la velocità fosse stata maggiore o se non ci fossero state le fioriere. La scena, avvenuta sotto la pioggia e con poche persone a piedi, è stata ripresa dalla telecamera di via Toti, che ha consentito di identificare il proprietario dell’auto e il conducente. Si tratta di una persona anziana affetta da Alzheimer, come spiegato dal comandante della polizia locale Claudio Zuanon.

Il commento del vicesindaco

L’incidente è stato commentato anche dal vicesindaco Franco Accordino con un post su Facebook:

Nessun vandalismo come si vociferava. L’uomo al volante (probabilmente a causa di un malore) ha urtato la fioriera. Nessun danno rilevante a persone o cose. Va però sottolineato che sopraggiungeva camminando un pedone. Probabilmente senza fioriera (che ha fermato l’auto) i danni alle persone sarebbero stati molto più consistenti e spiacevoli.

