Politica

MILANO – “Sono dati oggettivamente negativi, che certificano il fallimento di una intera gestione, imputabile alla Regione che, di fatto, governa Trenord. Fuori dalle fredde cifre, si legge che in Lombardia un treno su cinque è in ritardo. Segnalo che la puntualità, data all’80%, è nettamente peggiorata rispetto ai quattro anni precedenti ed è addirittura sei punti e mezzo sotto il dato del 2016, quando dei treni nuovi non c’era traccia. Trenord aveva promesso che nel 2024 avrebbe raggiunto l’89,47%, e lo aveva scritto nel piano economico finanziario su cui si basava la richiesta di rinnovo decennale del contratto, poi firmato dalla Regione. Anche il numero dei passeggeri è deludente. Duecento milioni l’anno sono meno del 2019, anno pre-covid, quando erano 214 milioni. La riduzione è sui giorni feriali, con un calo di viaggiatori del 7%, da 820mila a 762mila al giorno. È un dato che fa pensare che la perdita di efficienza abbia scoraggiato lavoratori e studenti e li abbia indotti a usare il mezzo privato, l’esatto contrario di ciò che servirebbe per raggiungere i 233 milioni di passeggeri annui indicati, nel documento già citato, come obiettivo al 2033. A pesare sono la poca puntualità e le soppressioni che, togliendo quelle relative agli scioperi, che sono comunque indice di cattive relazioni industriali, sono da imputare per la gran parte a problemi di Trenord. Questi sono i dati che erediterà il nuovo amministratore delegato che la società attende da mesi e che dovrà fare molto, molto meglio di così.”

Lo dichiara il consigliere regionale del Partito democratico Samuele Astuti in merito ai dati di Trenord, diffusi oggi dalla società di trasporto ferroviario.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti