SARONNO – Oggi il tempo è soleggiato, con un progressivo aumento della nuvolosità in serata. Non sono previste piogge. Le temperature registrate vedono una massima di 13°C e una minima di 2°C, mentre lo zero termico si attesta intorno ai 1700 metri. I venti saranno deboli, provenienti da Est-Nordest al mattino e da Sudest nel pomeriggio. Nessuna allerta meteo è segnalata. Per maggiori dettagli, consulta il 3BMeteo.

Una giornata dominata dall’alta pressione lascia spazio, verso sera, a infiltrazioni di aria più umida che porteranno un aumento delle nubi. Durante il giorno i cieli si manterranno sereni o poco nuvolosi, con una maggiore variabilità nelle zone pedemontane e alpine a partire dal pomeriggio. I venti resteranno deboli, con una rotazione dai quadranti nord-orientali a orientali.

TRADATE – Oggi il tempo è caratterizzato da cieli sereni e soleggiati per gran parte della giornata, con un graduale aumento della nuvolosità in serata. Non sono previste piogge. Le temperature registrano una massima di 13°C e una minima di 3°C, con lo zero termico fissato intorno ai 1638 metri. I venti soffiano deboli, provenendo da Nordest al mattino e da Sudest nel pomeriggio. Non sono presenti allerte meteo.

La giornata sarà stabile grazie all’influenza dell’alta pressione, ma con l’arrivo della sera l’atmosfera diventerà più umida, favorendo la formazione di nubi sparse senza fenomeni significativi.

LAZZATE – Oggi il tempo è prevalentemente soleggiato, con un aumento della nuvolosità previsto in serata. Non sono attese piogge. Le temperature registrano una massima di 15°C e una minima di 4°C, mentre lo zero termico si attesta intorno ai 1645 metri. I venti saranno deboli al mattino, provenienti da Est-Nordest, e moderati nel pomeriggio, con provenienza da Sudest. Nessuna allerta meteo è segnalata.

