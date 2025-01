Calcio

SARONNO – Aveva guidato il Fbc Saronno nella parte iniziale della stagione in Eccellenza, poi l’esonero ed ora mister Marco Varaldi riparte della Promozione, è stato infatti chiamato alla guida dell’Ausonia di Milano, quarta in classifica; sostituisce il tecnico Tommaso Papa.

Questo il comunicto ufficiale del club milanese.

La Ssd Ausonia 1931 comunica l’avvicendamento in panchina della proprio prima squadra militante nel girone E di Promozione. Il nuovo tecnico sarà il 42enne Marco Varaldi, ex calciatore professionista e che come mister ha già avuto esperienze sia in Promozione che in Eccellenza . Suo collaboratore rimarrà Cristiano Callegaro, già presente negli organici di Ausonia.

La società ci tiene a ringraziare particolarmente mister Tommaso Papa attraverso le parole della proprietà : “Io considero – afferma Mario Di Benedetto – Tommaso un amico e lo stimo innanzitutto come persona prima ancora che come allenatore : tale stima e considerazione per me non cambierà minimamente per un incidente di percorso in ambito calcistico. Si sa che nel calcio , lo dico anche io da allenatore, sui mister ricadono sempre tutte le responsabilità anche quando magari non è il primo responsabile e si decide di cambiare per il semplice motivo che una società non può sostituire 20 giocatori per cercare di dare una scossa all’ambiente. Siamo peraltro convinti che la rosa allestita sia adeguata per essere protagonista e lottare per il passaggio di categoria. Ci tenevo a ringraziare Tommaso Papa ed il suo vice Gianluca Nistri per quanto hanno fatto per Ausonia in questi mesi di collaborazione : ne abbiamo tutti apprezzato il lavoro, la passione e la serietà dimostrata e speriamo di poter collaborare a nuovi progetti futuri insieme”. In bocca al lupo a mister Varaldi per questa avventura coi colori neroverdi.

