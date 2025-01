ilSaronnese

GERENZANO – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa del Centro destra di Gerenzano relativo all’aumento delle tasse.

Quando questa imposta è stata introdotta la prima volta nel primo mandato dall’allora giunta Campi ed era stata denominata proprio da voi, una specie di tassa alla Robin Hood, cioè una imposta a carico dei più agiati, a favore dei più deboli. E francamente all’inizio poteva anche stare in piedi per come è stata proposta.

Tant’è che, quando è stata istituita questa imposta, la soglia di esenzione era di euro 50.000 e le aliquote dei vari scaglioni di reddito sono sempre state veramente molto basse a parte l’aliquota che colpiva i redditi superiori ai 50.000 euro (euro 0,65% da 55.000 euro fino a 75.000 euro e 0,80% superiore a 75.000 euro). Quindi una imposta che colpiva quasi esclusivamente i redditi più alti. A distanza di tempo questa imposta è letteralmente cambiata; già per l’anno 2019 oltre ad aumentare notevolmente la percentuale delle aliquote anche per i redditi più bassi, la soglia di esenzione è stata portata da 50.000 euro a 20.000 euro, per poi essere ritoccata nuovamente negli anni successivi a 18.000 euro e questa sera approverete ancora l’ennesima diminuzione della soglia di esenzione a 15.000 euro con un ritocco al rialzo anche delle aliquote.

Siamo passati dunque da una soglia di esenzione di 50.000 euro ad una soglia molto più risicata di 15.000 euro. Con questa revisione delle aliquote e della soglia di esenzione adesso pagano anche le persone meno abbienti, soprattutto lavoratori e pensionati che hanno redditi bassi, soprattutto in confronto alla qualità e al costo della vita, perdendo definitivamente quel significato iniziale di tassa alla Robin Hood e facendola diventare una delle addizionali Irpef più alte del circondario. Queste risorse ulteriori, che entreranno nelle casse comunali, serviranno solamente per tappare i buchi di bilancio, senza portare miglioramenti significativi al nostro paese.

Chiedete i sacrifici ai cittadini per colmare la vostra incompetenza e incapacità di amministrare un paese, senza dare nulla in cambio, visto che il paese è sempre più in degrado, sempre più sporco, sempre più tenuto male, dove nei capitoli importanti come le manutenzioni del verde pubblico, degli immobili, della sicurezza, tanto per fare degli esempi, le risorse saranno

sempre carenti e nonostante tutto sentiremo sempre il solito ritornello: “Non ci sono i soldi”. Un paese così trasandato e trascurato non si era mai visto prima e a chi si lamenta gli ribadite che per voi viene prima il sociale, allo scopo di tappargli la bocca. Certo, il sociale è importante, ma degli amministratori competenti e capaci sanno dosare al meglio le risorse per tutti i settori, in quanto tutti i settori sono fondamentali e perché tutti i cittadini che pagano le tasse, hanno diritto ad una qualità della vita quantomeno decorosa. Per tutto quanto sopra esposto ovviamente il nostro voto sarà fermamente contrario.

