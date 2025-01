Città

SARONNO – Martedì la presentazione della prima squadra di volontari dei City Angels a Saronno. A commentare l’articolo anche il Pd Saronno.

Come promesso nei mesi precedenti, prende il via il gruppo di City Angels di Saronno. Dieci sono cittadini di Saronno più un altro da fuori città che offriranno il loro tempo per dare un contributo reale: il gruppo sarà un punto di riferimento per chi è in difficoltà, dai senzatetto a chi necessita di aiuto con l’auto in panne, oltre a occuparsi di situazioni come animali smarriti. “Agiremo principalmente nella zona della stazione e del centro città, fungendo sia da supporto per i cittadini sia da deterrente per i malintenzionati, lavorando in stretta collaborazione con le forze dell’ordine”, come riportato nell’articolo. La sicurezza si fa con la presenza nelle strade e nei luoghi più esposti. Altro passo concreto da parte dell’amministrazione.

Grazie Sindaco Airoldi, vice Sindaco Succi ed i City Angels

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti