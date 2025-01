Città

Per il quarto anno consecutivo l’Amministrazione saronnese, insieme alla Saronno Servizi e agli Istituti comprensivi, promuove il progetto “Sport si può”, che vede coinvolti ragazzi diversamente abili delle scuole del territorio. Grazie a “Sport si può” gli alunni con disabilità che frequentano le scuole primarie e secondarie di I° grado cittadine, hanno la possibilità di praticare il nuoto in modo gratuito durante l’orario scolastico favorendo così il benessere fisico, psichico e sensoriale dei bambini e ragazzi stessi. Il percorso, che ha inizio questa settimana, sarà articolato in 16 lezioni di un’ora e mezza ciascuna a favore di 74 alunni con disabilità: cinque gli istruttori specializzati in vasca con loro.

“L’esperienza maturata negli anni – spiega l’assessore alla Pubblica Istruzione e Sport Gabriele Musarò – ha visto aumentare significativamente il numero di scuole e alunni che hanno partecipato al percorso progettuale con l’obiettivo di raggiungere anche risultati terapeutici, utili al bambino e al ragazzo di ogni età e abilità per accrescere la propria autonomia, l’autostima, la capacità di relazione e la fiducia nell’operatore”.

“Il progetto ‘Sport Si Può’ rappresenta un’opportunità straordinaria per promuovere nclusione, benessere e pari opportunità all’interno della nostra comunità – interviene l’assessore alle Politiche Sociali, Ilaria Pagani – Sport Si Può’ non è solo un progetto sportivo, ma un investimento nella coesione sociale e nella costruzione di una società più equa e attenta ai bisogni di tutti”.

