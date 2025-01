Città

MILANO – SARONNO – La Fondazione Regionale per la Ricerca Biomedica (FRRB), in collaborazione con Regione Lombardia, giovedì 30 gennaio alla presenza dell’assessore regionale Guido Bertolaso e del consigliere regionale Emanuele Monti ha presentato un importante Bando di ricerca collaborativa dedicato a giovani ricercatori under 40, con l’obiettivo di promuovere progetti innovativi in ambito biomedico.

La Fondazione Regionale per la Ricerca Biomedica (FRRB) è una realtà solida e strutturata, riconosciuta in ambito italiano ed europeo, gode del costante rispetto e supporto della Regione Lombardia che usa la Fondazione come lo strumento per rispondere concretamente ai bisogni della comunità di ricercatori e professionisti del Sistema Sanitario Nazionale.

Il bando si concentra su quattro aree tematiche chiave, individuate come cruciali per affrontare le sfide attuali della ricerca medica.

1. Innovazioni diagnostico-terapeutiche in ambito pediatrico

L’innovazione diagnostica e terapeutica in ambito pediatrico rappresenta una priorità per garantire diagnosi precoci e interventi mirati che possano modificare il decorso delle patologie nei bambini.

2. Ingegneria tissutale e medicina rigenerativa

La Tissue Engineering and Regenerative Medicine (TERM) è un campo interdisciplinare che mira a ricreare tessuti e organi biomimetici per applicazioni cliniche.

3. Antibiotico-resistenza

La crescente resistenza agli antibiotici è una delle più gravi minacce globali per la salute pubblica, con importanti ricadute sanitarie ed economiche.

4. Oncologia

L’oncologia è oggi al centro di una rivoluzione grazie alle scoperte sui meccanismi molecolari delle neoplasie, rese possibili dalla decodifica del genoma umano.

“Se è vero che in altre parti d’Italia lo Stato non riesce a garantire un efficace e strutturato finanziamento della ricerca scientifica, – sostiene Angelo Veronesi membro del Cda di Fondazione – Regione Lombardia si distingue per essere più vicina e attenta alle necessità delle realtà locali. Non solo Regione finanzia la ricerca scientifica e medica in modo efficace, ma lo fa con una visione innovativa e strategica, ponendosi all’avanguardia non solo in Italia, ma anche in Europa. Questo approccio dimostra che Regione Lombardia riesce a fare meglio di uno Stato quando ha la possibilità di decidere in autonomia e libertà.

Nel solo ultimo anno, la Fondazione ha investito quasi 45 milioni di euro per finanziare bandi e iniziative dedicate al sostegno della ricerca e dei suoi professionisti. E con ambizione guarda al futuro, puntando nei prossimi due anni a raggiungere traguardi ancora più significativi in termini di risorse e opportunità.

Il bando rappresenta un’occasione unica per giovani scienziati di esprimere il loro potenziale, contribuendo al progresso scientifico e al miglioramento delle condizioni di vita della società. Regione Lombardia, attraverso questo finanziamento, conferma il proprio impegno nel sostenere la ricerca di eccellenza, dimostrandosi un punto di riferimento non solo a livello nazionale, ma anche europeo”.

