Sport

SARONNO – Sabato 18 gennaio si è svolta la tradizionale Festa dell’atletica lombarda, l’evento annuale organizzato dalla Fidal Lombardia per celebrare i successi di squadre e atleti che si sono distinti nei campionati nazionali e internazionali. Tra i protagonisti dell’edizione 2025, un posto speciale è stato riservato alla società Running Saronno, che per la prima volta nella sua storia è salita sul podio, conquistando il terzo posto nella categoria Master Maschile del Campionato assoluto di mezza maratona.

Il prestigioso riconoscimento è stato consegnato durante la cerimonia alla presenza del presidente nazionale della Fidal, Stefano Mei, aggiungendo ulteriore importanza al risultato. Per la società Running Saronno, questo traguardo rappresenta una grande soddisfazione, frutto dell’impegno e della dedizione di tutti gli atleti che hanno contribuito al successo. Portare il nome di Saronno sul podio di un campionato nazionale è motivo di orgoglio non solo per la società, ma anche per la comunità sportiva locale.

(foto dell’evento)

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti