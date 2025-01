Comasco

LOMAZZO – È prevista venerdì 31 gennaio alle 19 a Lomazzo, in piazza IV Novembre 2 l’inaugurazione ufficiale dell’Informagiovani dell’Ambito Territoriale Sociale Lomazzo-Fino Mornasco e la presentazione dei progetti Giovani Costellazioni 4you e Seeds – Educare in Comune

“Avevamo l’obiettivo di creare per tutti i giovani maggiori opportunità nell’istruzione e nel mercato del lavoro, promuovendo la cittadinanza attiva, la solidarietà e l'inclusione sociale. Siamo orgogliosi di offrire il servizio Informagiovani ai residenti nell’ambito territoriale di Lomazzo-Fino Mornasco. Grazie quindi, alla collaborazione attiva dei ragazzi, delle Amministrazioni Comunali, degli enti del terzo settore e dell’intera comunità educante, che ci ha permesso di costruire una rete stimolante e di offrire numerose opportunità per i giovani. Anche se, come afferma Mark Twain, “La vita sarebbe infinitamente più felice se

nascessimo a ottant'anni e ci avvicinassimo gradualmente ai diciotto”, con l’informagiovani è nostra intenzione accompagnare i ragazzi nelle scelte di vita fondamentali per costruire il loro futuro”, afferma Gianpaolo Folcio, direttore Azienda sociale comuni

insieme.

L’Informagiovani è un progetto ambizioso dedicato all’empowerment dei giovani, con l’obiettivo di fornire loro uno spazio per accedere a informazioni cruciali su opportunità educative, formative e lavorative.

Il nuovo servizio opererà in diverse aree di attività:

Orientamento in ambito scolastico e professionale

Cittadinanza attiva e rete territoriale

Promozione delle iniziative in ambito europeo

Il progetto Seeds promuove il protagonismo giovanile nell’ambito territoriale sociale Lomazzo-Fino Mornasco con spazi, laboratori e attività artistiche e civiche. Le iniziative, gestite da giovani e peer educator, saranno diffuse come buone pratiche attraverso il tavolo

delle politiche giovanili. Inoltre, i ragazzi potranno usufruire del supporto educativo e psicologico gratuito dello sportello Mano a Mano.

