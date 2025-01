Quel giorno, un gruppo di manifestanti aderenti alla rete “Defend Kurdistan Torino”, al Collettivo Universitario Autonomo (C.U.A.) e al movimento studentesco “Cambiare Rotta”, ha inscenato una protesta non autorizzata nell’area partenze del Terminal 1, posizionandosi davanti ai banchi del check-in della compagnia Turkish Airlines. L’azione ha provocato il blocco delle operazioni di accettazione dei passeggeri diretti a Istanbul, con ripercussioni sulla regolare attività aeroportuale.

Secondo la ricostruzione, durante la protesta, gli attivisti hanno scandito slogan contro le forze di polizia e hanno spintonato gli agenti intervenuti per identificarli e ristabilire l’ordine. Gli operatori della polizia di frontiera di Malpensa e della Digos della Questura hanno proceduto con la denuncia per interruzione di pubblico servizio, violenza privata e resistenza a pubblico ufficiale.

Inoltre, ai manifestanti è stata contestata la violazione amministrativa per il mancato rispetto delle norme di tutela delle aree interne dell’infrastruttura aeroportuale. Contestualmente, è stato emesso nei loro confronti un ordine di allontanamento per 48 ore (il cosiddetto “daspo urbano”). Secondo quanto emerso dalle indagini, le persone coinvolte risultano già note alle forze dell’ordine per precedenti episodi di protesta sfociati in disordini.

