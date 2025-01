news

Gli agenti AI rappresentano l’ultima tendenza nel panorama delle criptovalute e sono pronti a rivoluzionare il modo in cui gli utenti interagiscono con il mercato crittografico.

La missione del nuovo progetto MIND of Pepe è quella di portare la DeFi alimentata dall’intelligenza artificiale a un livello superiore, generando rendimenti elevati per i possessori del token $MIND.

MIND of Pepe opera sia off-chain che on-chain. Ad esempio, l’agente AI di $MIND sarà autonomo, con un proprio account personale su X (ex Twitter), utilizzando l’analisi dell’intelligenza collettiva per identificare le tendenze emergenti nel mercato delle criptovalute prima che prendano piede.

Contemporaneamente, MIND of Pepe opererà anche on-chain. Molti token che cercano di capitalizzare la tendenza degli agenti AI limitano la loro attività on-chain esclusivamente al loro smart contract, senza offrire funzionalità aggiuntive. Ma non è questo il caso di MIND of Pepe.

Mettere in staking il token $MIND e guadagnare ricompense fino al 500% all’anno

Chi acquista il token $MIND può metterlo in staking per ottenere ricompense esclusive, aumentando ulteriormente il valore di questa crypto per gli early adopter del progetto.

Depositando i token nel protocollo di staking tramite il sito web ufficiale, infatti, si può godere di un rendimento variabile di circa il 500% all’anno (nelle condizioni attuali).

Tuttavia, è importante notare che questo rendimento viene calcolato in modo dinamico. Infatti, più gli investitori partecipano al pool di staking, più il rendimento percentuale annuo va diminuendo in modo proporzionale all’aumento del numero di token depositati.

Lo smart contract del progetto è stato sottoposto a verifica indipendente da parte delle società di certificazione crypto Coinsult e SolidProof, che ne hanno garantito la solidità e affidabilità, rilevando l’assenza di rischi di potenziali rug pull o ulteriori vulnerabilità.

Come acquistare Mind of Pepe ($MIND): guida passo passo

A differenza delle comuni criptovalute come Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) o Pepe (PEPE), Mind of Pepe non è ancora disponibile sugli exchange. Infatti, è possibile acquistare il token $MIND solo attraverso la prevendita in corso sul sito ufficiale del progetto.

Per chi fosse interessato ad investire in questo innovativo progetto, ecco quali sono i pochi semplici passi da seguire per acquistare il token $MIND in prevendita:

Passo 1: Creare un wallet

Se non si dispone già di un wallet, ne va creato uno per partecipare alla prevendita e allo staking del token $MIND.

Bisogna scegliere un wallet affidabile e creare un account personalizzato. In alternativa, è possibile acquistare i token $MIND tramite la funzione “Upcoming Tokens” disponibile nell’app di Best Wallet, un wallet di ultima generazione che offre funzioni avanzate, sicurezza e semplicità d’uso.

Gli utenti di Best Wallet che acquistano direttamente dalla piattaforma ricevono aggiornamenti in tempo reale e analisi di mercato su $MIND tramite l’app. Inoltre, avranno il vantaggio di vedere i propri token nel wallet personale prima della data ufficiale fissata per reclamare i token acquistati.

Best Wallet è disponibile per il download su Google Play e App Store. Basta visitare il sito ufficiale di Best Wallet o seguire MIND of Pepe su X (ex Twitter) o Telegram per rimanere aggiornati.

Passo 2: Visitare la prevendita di MIND Of Pepe

La prevendita di Mind of Pepe si svolge sul sito ufficiale del progetto.

Basta andare sul sito e individuare il widget della prevendita nella parte superiore della pagina, dove si trovano tutte le informazioni utili per acquistare.

Passo 3: Collegare il proprio wallet

Bisogna poi cliccare sul pulsante “Acquista con criptovalute” per collegare il proprio wallet al widget e acquistare i token $MIND con criptovalute Ethereum (ETH), Tether (USDT) o Binance Coin (BNB).

In alternativa, si possono anche pagare i token $MIND direttamente con una carta di credito o di debito.

Fase 4: Acquistare e mettere in staking i token $MIND

L’ultimo passo da compiere è quello di completare l’acquisto della prevendita selezionando l’importo desiderato di $MIND e il metodo di pagamento e seguendo le istruzioni della piattaforma.

Bisogna poi accettare di voler mettere in staking i token acquistati per generare un rendimento passivo.

Grazie alla sua combinazione di IA e blockchain, MIND of Pepe rappresenta un’opportunità d’investimento unica nel settore crypto. Il token $MIND sta attirando un grandissimo interesse tra gli investitori, con una prevendita da oltre 4,2 milioni di dollari e un prezzo del token attualmente fissato 0,0032144 dollari (ma aumenterà a breve secondo la roadmap della prevendita).

L’agente AI autonomo di MIND of Pepe analizza il mercato e anticipa trend emergenti, offrendo un vantaggio competitivo ai possessori del token $MIND. Con l’AI in forte espansione nel settore crypto, investire ora in $MIND potrebbe offrire interessanti opportunità di rendimento nel medio-lungo termine.

